Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) yeni başkanı Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ilaç şirketlerinin dünyadaki herkes için Covid-19 aşısı üretmesi ya da gönüllü olarak teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere vermesi çağrısında bulundu.

WHO başkanlığını geçen ay devralan Dr. Okonjo-Iweala, "Yoksul ülkelerin aşı kuyruğunun arkasında bırakılması kabul edilemez" dedi.

BBC'ye konuşan Iweala, İsveç-İngiliz firması AstraZeneca'nın Hindistan'daki Serum Enstitüsü'ne aşısını maliyetine üretme izin vermesine gönderme yaparak "Gönüllü lisans, çok daha fazla insanın hayatını kurtarabilir. Gelişmekte olan ülkelerin atıl kapasiteleri var. AstraZeneca'nın Hindistan Serum Enstitüsü'yle yaptığına benzer anlaşmalar yapılmalı. Novovax, J& J ve diğerleri de aynı yolu izlemeli" diye konuştu.

Iweala, üye ülkelerin, daha fazla ilaç şirketinin aşı üretebilmesi için WTO'nun fikri mülkiyet kurallarının gevşetilmesi konusunda görüş ayrılığı içinde olduğunu kabul etti.

Bu konu, aşıları kopyalamak isteyen Hindistan, Güney Afrika ve bir dizi yoksul ülke tarafından gündeme getirilmişti.