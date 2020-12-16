Covid aşısı: Financial Times, koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i "Yılın Kişileri" olarak seçti

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), koronavirüs aşısı geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i "Yılın Kişisi" olarak seçti.

Türeci ve Şahin'in kurucusu oldukları BioNTech firması, ilaç devi Pfizer desteği ile 2020 başında başlayan ve hala etkisi devam eden koronavirüs pandemisine karşı aşı geliştirdi.

Türeci ve Şahin'in 11 ay içerisinde aşıyı geliştirebilme başarılarından söz eden FT, konuya ilişkin yayımladığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor."

'Ocak ayında söyleseydiniz insanlar muhtemelen yüzünüze gülerdi'

90 yaşındaki Margaret Keenan isimli İngiltere vatandaşının geçtiğimiz hafta aşılandığını hatırlatan gazete, Türeci ve Şahin çiftinin mesailerinden dolayı bu önemli anı kaçırdıklarını bildirdi.

FT haberinde Şahin'in "insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı" sözlerine de yer verdi.