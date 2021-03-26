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  4. Covid aşısı: Galler'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretildiği fabrikadan ilk görüntüler

Covid aşısı: Galler'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretildiği fabrikadan ilk görüntüler

26.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinin çoğu aşı bulmakta zorlanıyor. AB ülkelerinin hükümetleri hangi aşının hangi ülkeye ne kadar dağıtılacağını tartışırken, Galler'de bir fabrika yalnızca Birleşik Krallık için aşı üretiyor. Başbakan Boris Johnson bu fabrikanın "insanlığın kurtuluşu" olduğunu söylemişti. Fabrikadaki üretimi ilk defa BBC görüntüledi.

Covid aşısı: Galler'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretildiği fabrikadan ilk görüntüler

https://www.youtube.com/watch?v=rka-V6FNiF8

Avrupa ülkelerinin çoğu aşı bulmakta zorlanıyor. AB ülkelerinin hükümetleri, hangi aşının hangi ülkeye ne kadar dağıtılacağını tartışırken Galler'de bir fabrika, yalnızca Birleşik Krallık için aşı üretiyor.

Birleşik Krallık'ta dağıtılan neredeyse tüm AstraZeneca aşıları bu fabrikadan çıkıyor.

Aşılar şişeleniyor, onlarca kere denetimden geçiyor ve dağıtıma gönderiliyor.

Başbakan Boris Johnson bu fabrikanın "insanlığın kurtuluşu" olduğunu söylemişti.

Burada çalışanlar aşılama programındaki rolleri nedeniyle büyük bir baskı ve büyük bir gururu aynı anda hissediyor.

Fabrikadaki üretimi ilk defa BBC görüntüledi.

Kamera ve düzenleme: Brijesh Patel

Prodüktör: Josh Parry

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