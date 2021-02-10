Covid aşısı: Güney Afrika, aldığı Oxford-AstraZeneca aşılarını 'satabilir veya takas edebilir'

"Bilim insanlarımız, AstraZeneca aşısının Güney Afrika'da kullanımı konusunda şirketle müteakip görüşmeler yapmaya devam edecek; onların tavsiyesine bağlı olarak, son kullanım tarihinden önce aşı takas edilecek" dedi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu aşıları kendilerine satmamızı isteyen ülkeler var" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına bu aşının uygulanması planlanıyordu ancak Oxford-AstraZeneca aşısının ülkedeki yeni koronavirüs varyantına karşı gençler üzerinde "minimum" etki gösterdiğini ortaya koyan küçük çaplı bir araştırmanın ardından plan rafa kaldırıldı.

Güney Afrika, 1,5 milyon koronavirüs vakası ve 47 bin can kaybı ile Afrika'da Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı ülke.

Komşu Esvatini Krallığı'nda (eski adıyla Svaziland) da sağlık bakanı dün AstraZeneca aşısını kullanmayı düşünmediklerini açıklamıştı.

Araştırmada hangi bulgulara rastlandı?

Güney Afrika Wtiwatersrand Üniverstitesi ile İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nin ortak araştırmasında, yaş ortalamasının 31 olduğu 2 bin sağlıklı genç üzerinde deneme yapıldı. Araştırmanın sonuçları henüz yayımlanmamış ve hakem heyetinin değerlendirmesine tabi tutulmamış olsa da, Oxford-AstraZeneca aşısının, Güney Afrika'daki varyant üzerinde, söz konusu düşük risk grubunda "minimum koruma" sağladığını gösterdi.

Bu da, aşılanan kişilerin bile virüsü bulaştırabileceği anlamına geliyor.

Ancak, grupta 50 yaş üzeri veya başka sağlık sorunları olan yüksek risk sahibi denekler olmadığı için, araştırmada, aşının ağır Covid vakaları bakımından değerlendirmesi yapılmadı.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, ülkede yapılan diğer denemelerde elde edilen sonuçlarda, aşının ağır vakaları engellediğine dair umut verici bulgular elde edildiğini söylüyor.