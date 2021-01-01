Covid aşısı: İngiltere aşının ikinci dozlarını neden 3 hafta yerine 12 hafta sonraya bıraktı?

İngiltere 8 Aralık'tan bu yana Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşıyı öncelikli gruplara uygulamaya başladı ve şu ana kadar bir milyona yakın insan (944.539 kişi) birinci dozu almış bulunuyor.

Fakat hükümetin sağlık danışmanları, ikinci dozlara geçmeden önce mümkün olduğu kadar çok insana birinci dozun vurulmasının salgının yayılmasını önlemede daha faydalı olacağına inanıyor.

İngiltere'de koronavirüs vakaları ve ölümlerin sayısı hızlı bir tırmanış gösterirken, Aralık ayında başlatılan aşılama kampanyasında 'ikinci dozun ne zaman yapılacağı' konusundaki tartışma sürüyor.

Dolayısıyla iki dozun arasının örneğin 12 haftaya kadar uzamasının aşının etkisi üzerindeki etkisi tam olarak bilinmiyor.

İngiltere hükümetinin sağlık danışmanları ise bu konudaki kaygılara, aşının koruyucu etkisinin "büyük kısmının" birinci doz ile oluştuğunu söyleyerek yanıt verdi.

"Kısa vadede verilecek ikinci dozun etkililiği artırıcı etkisi muhtemelen sınırlı olacaktır, hastalıktan koruyucu ilk etkinin büyük kısmı aşının birinci dozundan sonra oluşmaktadır" diyen danışmanlar "İkinci doz aşı muhtemelen koruyucu etkinin süresi açısından önemli" diye sürdürüyor ve ikinci dozu geciktirerek vermenin koruma süresini de uzatmasını umuyorlar.

Randevuların iptali etik mi?

Bu belki birinci doz aşıyı olanların bir kısmının daha az korunması ve belki de hastalığa yakalanması anlamına gelebilecek, ama en azından teorik olarak ağır hastalanmalarını engelleyecek, dolayısıyla da göze alınabilir bir risk olacak diye de umuyorlar.

İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki en kıdemli dört bilim danışmanı Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada "Öncelikli grupları koruma bakımından da, önümüzdeki iki üç ay içerisinde planlananın iki misli insana birinci dozun vurulabilmesi, çok daha tercih edilir bir model olacaktır" dediler.