Covid aşısı: İngiltere’de çöpçatanlık uygulamalarına aşı etiketleri geliyor

İngiltere'de çöpçatanlık uygulamaları, kullanıcılarına aşılandıklarını veya aşı kampanyasına destek olduklarını gösteren etiketler kullanma imkanı tanıyacak.

Fakat bu kişilerin gerçekten aşılanıp aşılanmadığını denetlemek mümkün olmayacak.

En popüler platformlar İngiltere hükümetinin partnerliğiyle ortaya çıkan bu programa katılacaklarını açıkladı.

Bunlar arasında Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime ve Muzmatch de bulunuyor.

Bazı uygulamalar da aşılandıklarını veya aşıyı desteklediklerini söyleyen etiket kullananlara "süper beğeni" veya profillerini daha fazla kişiye göstermek gibi paralı özellikler sunacaklarını açıkladı.

Bumble halihazırda kullanıcılarının pandemi döneminde nasıl görüşmek istediğini, sosyal mesafe veya maske gibi önlemlerin ilk buluşmada ne kadar önemli olduğunu profillerinde göstermesine izin veriyor.

Aşı programından sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, bu planın koronavirüs aşılama programında "çok önemli bir araç olduğunu" söyledi.

YouGov şirketinin 5 bin kişiyle yaptığı bir ankete katılanların yüzde 28'i aşılanmamış biriyle buluşmak istemediğini söylerken yüzde 2'si de aşılanmış kişilerle görüşmeyeceklerini belirtti.

Birleşik Krallık'ta İngiltere ve İskoçya'da 30 yaş üzeri herkes aşı için randevu alabiliyor, Galler ve Kuzey İrlanda'da ise yaş sınırı 18.

Öte yandan hükümet LGBTQ topluluğunun daha çok kullandığı Grindr ve Scruff gibi uygulamaları bu plana henüz dahil etmedi.

HIV taşıyıcılığı gibi özel sağlık bilgileri eşcinsel erkekler arasında sıklıkla paylaşılıyor.

