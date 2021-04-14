Covid aşısı: İngiltere'de farklı Covid aşılarının karıştırılmasına yönelik araştırma genişletildi

İngiltere'de birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid aşılarının kullanılmasına yönelik araştırma genişletildi. Aşıların karıştırılmasına yönelik denemelerin sonuçları gelecek aydan itibaren paylaşılacak.

Com-Cov adı verilen araştırmaya, 50 yaşın üstünde olup Pfizer-BioNTech ya da Oxford-AstraZeneca aşısının birinci dozunu alan kişiler başvurabiliyor.

Oxford Aşı Grubu'ndan çalışmaya öncülük eden Prof. Matthew Snape, İngiltere'de geçtiğimiz 12 hafta içinde ilk doz aşısını olan 1050 kişinin gönüllü olmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Araştırma kapsamında bu kişilere ikinci doz olarak, Moderna, Novavax ya da yine Pfizer ya da AstraZeneca aşılarından birisi yapılacak.

Aşıların karıştırılmasına yönelik araştırma, daha uzun süren bağışıklık ve yeni virüs varyantlarına karşı koruyuculuğun artırılması hedefini güdüyor. Öte yandan, denemelerin başarılı olması, aşı tedariğinde esneklik sağlaması bakımından aşı programlarına avantaj sağlayacak.

Araştırmaya şimdiye kadar 800'ün üzerinde kişi katıldı.