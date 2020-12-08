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Covid aşısı: İngiltere'de ilk grupların aşılanmasına bugün başlanıyor

08.12.2020 07:53 | Son Güncelleme:
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Covid aşısı: İngiltere'de ilk grupların aşılanmasına bugün başlanıyor

İngiltere'de belirlenen ilk gruplara Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı bugün yapılmaya başlanıyor.

İngiltere'de belirlenen ilk gruplara Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı bugün yapılmaya başlanıyor.

İlk etapta, 80 yaş üstündekilere ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılması ve aşılamanın önceden belirlenen yaklaşık 70 hastanede gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı geçen hafta içerisinde onaylamıştı.

Başbakan Boris Johnson, "Bugün, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesinde ileriye doğru dev bir adımı atılıyor... Önümüzdeki hafta ve aylarda aşılama programının hızlandırılması planlanırken, bulunduğunuz bölgedeki kurallara uyarak ve temel önlemleri hatırlayarak Covid kış planına uymayı sürdürmeniz çok büyük önem taşıyor" dedi.

İngiltere hükümeti, kısıtlamaların büyük bir bölümünün kaldırılarak, hayatın normale dönmesinin Nisan ayını bulabileceği uyarısı yapıyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da artık "tünelin ucunda ışık görüldüğünü" belirtti. Hancock, "İleride geri dönüp bugüne, Zafer Günü'ne baktığımızda, bu korkunç hastalıkla mücadelemizde önemli bir anın yaşandığını göreceğiz" dedi.

Freezers, at a secure location in the UK, which can each hold more than more than 80,000 doses of the Pfizer/BioNTech coronavirus vaccine

12 gün arayla iki doz

İngiltere'ye ilk etapta 800 bin adet Pfizer/BioNTech aşısı teslimatı yapılacak. Toplamda ise 40 milyon adetlik sipariş verildi.

Bu aşıdan iki doz yapılması gerekiyor. Bu da bu aşının 20 milyon kişiye ulaşacağı anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan hükümet kaynakları, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon dozun teslim edileceğini belirtti. Kalan dozların ise 2021 başında gelmesi bekleniyor.

Pfizer/BioNTech aşısı, ilk dozun yapılmasının ardından 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.

İngiltere'de ilk etapta, hastanede tedavi gören 80 yaş üstündekiler ile bu kişilere aşı yapacak olan sağlık personelinin aşılanması öngörülüyor.

Önümüzdeki dönemde de yüksek risk altındaki sağlık çalışanlarının aşılanması bekleniyor. Bakımevleri de kendi çalışanlarının aşılanması için randevu ayarlayabilecek.

ASI

-70 derecede tutulması gerekiyor

Aşının dağıtım ve taşınma süreci de oldukça zorlu. Bu aşının -70 derecelik konteynerlerde tutulması gerekiyor.

Ayrıca içinde 975 adet bulunan paketler halinde getiriliyor. Daha az miktarları içeren paketleme yapmak henüz mümkün değil.

İngiliz hükümeti, aşıların daha küçük dozlarda paketlenerek, özellikle bakımevlerine ulaştırılması için çalışmalar yürütüyor.

Aralık ayı ortasında tamamlanması öngörülen bu çalışmaların ardından bakımevlerinde ve 1000 kadar sağlık ocağında aşılamanın yapılması öngörülüyor.

Önümüzdeki yıl içerisinde de kongre merkezi, stadyum ve eğlence merkezi gibi büyük alanlarda toplu aşılama merkezlerinin kurulması planlanıyor.

Koronavirüs

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