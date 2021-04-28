Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek doz aşı, hane içi bulaşma riskini yarı yarıya azaltabiliyor

İngiltere'de Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) yaptığı araştırmada, tek doz Covid-19 aşısının hane içi bulaşmayı yarı yarıya azaltabildiği tespit edildi.

Pfizer-BioNTec ya da Oxford-AstraZeneca aşılarından birini olup, üç hafta sonra virüse yakalandıklarında, aşısız insanlara bulaşma oranlarının yüzde 38 ila yüzde 49 azalttığı görüldü.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock araştırmadan çıkan sonuçları "harika haber" diye tanımladı ve herkese "sıraları geldiğinde aşı olma" çağrısı yaptı.

PHE'den yapılan yazılı açıklamada, Covid'e karşı korumanın aşılanmadan 14 gün sonra geliştiği ve yaş ile temaslardan bağımsız olarak herkesde benzer seviyelerde koruma görüldüğü belirtildi.

Bu korumanın da, her iki aşıdan birinin ilk dozunu olmuş aşılı bireylerin dört hafta kadar sonra Covid-19'u belirti göstererek geçirme riskinin yüzde 60 ila 65 azalmasının üzerine geldiği kaydedildi.

PHE Aşı Birimi Başkanı Dr. Mary Ramsay, "Aşılar normal yaşama dönmemiz için hayati önemde. Hastalığın ağır geçirilmesini ve her gün yüzlerce kişinin ölmesini önlemekle kalmıyor, şu anda Covid-19'u diğerlerine geçirme riskini de azalttığını görüyoruz" dedi.