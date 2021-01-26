Covid aşısı, İsrail ve Filistin arasındaki eşitsizliği gözler önüne serdi

Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria Hastanesi'nde çalışan Doktor Fadi El Atraş, "Ben aşı oldum ama rahatlayamadım. Bir eşitsizlik sorunu var" diyor.

İsrail'de, El Atraş'tan çok da uzak olmayan bir noktada halk, dünyanın diğer tüm bölgelerine kıyasla daha hızlı aşılanıyor.

Ancak Fadi El Atraş'ın çalıştığı yerde, İsrail tarafından işgal edilen Filistin topraklarında çok farklı bir manzara var.

Dr. El Atraş, "Hastalarımıza, Batı Şeria ve Gazze'deki ailelerimize aşı yapamıyoruz. Siz kendiniz aşı olup, halkınızın diğer kesimleri aşı olamadığında mutlu olamıyorsunuz" diyor.

İsrail, Dr. El Atraş gibi doktorlara aşı yapıyor ama Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalar aşılanmıyor.

Ve bu durumun ortaya çıkarttığı tıbbi ve ahlaki sonuçlar, çok sayıda insanı kaygılandırıyor.

Sorumluluk

Batı Şeria ve Gazze'deki aşılama programından kimin sorumlu olacağına dair bir uzlaşma yok.

Bazıları, bir bölgeyi işgal eden gücün, ki bu durumda bu güç İsrail, kamu sağlığından sorumlu olması gerektiğini söyleyen Cenevre Sözleşmesi'ne dikkat çekiyor.