Covid aşısı: İtalya'da aşı kampanyasının yavaşlığıyla nedeniyle eleştirilen Covid özel komiseri görevden alındı

Ancak Arcuri, salgının ilk aşamalarında koruyucu malzeme temini, son haftalarda da aşı kampanyasındaki yavaşlık ve aksaklıklar nedeniyle eleştiriliyordu.

Avrupa'da Covid 19 salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da, Mart 2020'de pandemiyle mücadeleden sorumlu özel bir komiserlik oluşturulmuş ve bu makama bürokratlık ve yöneticilik yapan Domenico Arcuri atanmıştı.

İtalya'da yeni kurulan Mario Draghi hükümeti, koronavirüsle mücadele kampanyasında değişiklik işareti vererek pandemi krizini yönetmekten sorumlu Covid Özel Komiseri Domenico Arcuri'yi görevden aldı. Yaklaşık bir yıldır bu görevde olan Arcuri'nin yerine General Francesco Paolo Figliuolo getirildi.

Draghi geçen ay parlamentoda hükümet programını açıklarken, aşı kampanyasının hızlandırılması için ordudan da destek isteyeceğini söylemişti.

'Virüse karşı bir general'

General Figliuolo'nun salgınla mücadeleden sorumlu komiserliğe getirilmesi bugünkü gazetelerin manşetlerinde, "Virüse karşı bir general", "Arcuri kovuldu, süpergeneral geldi", "Aşı için bir general" gibi başlıklarla yer aldı.

Domenico Arcuri, koronavirüs aşı kampanyasında özellikle dağıtımda yaşanan sıkıntılar ve gereksiz görülen masraflar nedeniyle eleştiriliyordu. Bunlardan biri de, Arcuri yönetiminde hazırlanan çiçek şeklindeki aşı merkezleri projesiydi. Yeni Başbakan Draghi, bu yeni aşı merkezleri kurma projesini de rafa kaldırarak halihazırda mevcut olan tesislerin kullanılacağını açıkladı.

Arcuri döneminde Çin'den maske alımı için yapılan 1 milyar 250 milyon euro'luk bir anlaşmayla ilgili soruşturma da açılmıştı. Arcuri hakkında herhangi bir suçlama bulunmasa da, aralarında bir arkadaşının da bulunduğu 8 kişiye yolsuzluk suçlaması yöneltiliyor.