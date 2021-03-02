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Covid aşısı: İtalya'da aşı kampanyasının yavaşlığıyla nedeniyle eleştirilen Covid özel komiseri görevden alındı

02.03.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Covid aşısı: İtalya'da aşı kampanyasının yavaşlığıyla nedeniyle eleştirilen Covid özel komiseri görevden alındı

İtalya'da yeni kurulan Mario Draghi hükümeti, koronavirüsle mücadele kampanyasında değişiklik işareti vererek pandemi krizini yönetmekten sorumlu Covid Özel Komiseri Domenico Arcuri'yi görevden aldı. Yaklaşık bir yıldır bu görevde olan Arcuri'nin yerine General Francesco Paolo Figliuolo getirildi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da yeni kurulan Mario Draghi hükümeti, koronavirüsle mücadele kampanyasında değişiklik işareti vererek pandemi krizini yönetmekten sorumlu Covid Özel Komiseri Domenico Arcuri'yi görevden aldı. Yaklaşık bir yıldır bu görevde olan Arcuri'nin yerine General Francesco Paolo Figliuolo getirildi.

Avrupa'da Covid 19 salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da, Mart 2020'de pandemiyle mücadeleden sorumlu özel bir komiserlik oluşturulmuş ve bu makama bürokratlık ve yöneticilik yapan Domenico Arcuri atanmıştı.

Ancak Arcuri, salgının ilk aşamalarında koruyucu malzeme temini, son haftalarda da aşı kampanyasındaki yavaşlık ve aksaklıklar nedeniyle eleştiriliyordu.

Mario Draghi'nin başbakanlığında geçen ay ortasında kurulan hükümetin ilk icraatlarından biri, Arcuri'nin görevine son vermek oldu.

Başbakan Draghi, Arcuri'nin yerine General Francesco Paolo Figliuolo'yu getirdi.

General Figliuolo, İtalyan ordusunda Lojistik Komutanlığı yapmış, Afganistan ve Kosova'da NATO misyonlarında görev almış bir isim.

Draghi geçen ay parlamentoda hükümet programını açıklarken, aşı kampanyasının hızlandırılması için ordudan da destek isteyeceğini söylemişti.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve General Francesco Paolo Figliuolo

'Virüse karşı bir general'

General Figliuolo'nun salgınla mücadeleden sorumlu komiserliğe getirilmesi bugünkü gazetelerin manşetlerinde, "Virüse karşı bir general", "Arcuri kovuldu, süpergeneral geldi", "Aşı için bir general" gibi başlıklarla yer aldı.

Domenico Arcuri, koronavirüs aşı kampanyasında özellikle dağıtımda yaşanan sıkıntılar ve gereksiz görülen masraflar nedeniyle eleştiriliyordu. Bunlardan biri de, Arcuri yönetiminde hazırlanan çiçek şeklindeki aşı merkezleri projesiydi. Yeni Başbakan Draghi, bu yeni aşı merkezleri kurma projesini de rafa kaldırarak halihazırda mevcut olan tesislerin kullanılacağını açıkladı.

Arcuri döneminde Çin'den maske alımı için yapılan 1 milyar 250 milyon euro'luk bir anlaşmayla ilgili soruşturma da açılmıştı. Arcuri hakkında herhangi bir suçlama bulunmasa da, aralarında bir arkadaşının da bulunduğu 8 kişiye yolsuzluk suçlaması yöneltiliyor.

İtalya'da 27 Aralık'ta sonunda başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar, çoğunluğu sağlık personeli olmak üzere yaklaşık 4.4 milyon kişiye aşı yapıldı. 2 ayda yalnızca nüfusun yüzde 7'si kadarına en az bir doz aşı yapılabilmiş olması, salgınla mücadele süresinin çok uzun süreceği endişelerine yol açıyor.

Ülkede Covid 19 nedenli ölü sayısı son bir günde 246 artarak 97 bin 945'e yükseldi. Bugüne kadar koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı da bir günde 13 bin 114 artışla 2 milyon 938 bin 371 oldu. Bu vakaların içinde iyileşenler ve hayatlarını kaybedenler dışında halen aktif olarak pozitif olanların sayısı ise 424 bin 333.

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