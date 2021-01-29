HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

29.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu. Johnson and Johnson'ın Belçika merkezli ilaç şirketi Janssen, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Johnson and Johnson'ın Belçika merkezli ilaç şirketi Janssen, bugün 44 bin kişiyle yapılan Faz 3 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Şirkete göre aşı, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliyor.

Aşının koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan 501.V2 varyantına karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Denemeler sırasında aşının bu türe karşı 57 etkili olduğu görüldü.

Son faz denemelerinde aşının ABD'deki etkinlik oranı yüzde 72, Latin Amerika'da ise yüzde 66 çıktı.

Şirketin açıkladığı bu oranlar, BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın açıkladığı oranların gerisinde. Bu şirketler yüzde 95 civarında etkinlik oranı açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bu sonuçların doğrudan kıyaslanamayacağını çünkü denemelere hafif vakaların dahil edilmediğini söyledi.

İngiltere daha önce Johnson and Johnson'ın aşısından 30 milyon doz sipariş etmişti.

Şirketin hisseleri değer kaybetti

Açıklamadan sonra Jonhnson and Johnson'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Jonhnson and Johnson, bu sonuçlar ışığında Şubat başında ABD'de aşının acil kullanımı için onay başvurusunu yapacağını duyurdu.

Şirketin baş bilim danışmanı, Mart'ta onay almayı beklediklerini, bu süre içinde aşıların sevkiyata hazır olacağını söyledi.

Johnson and Johnson ilk aşamada ne kadar aşının hazır olacağı konusunda bilgi vermedi ancak yılın ilk yarısında ABD'ye 100 milyon doz verileceğini teyit etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
ABD'de 10 yaşındaki kaplana kalça protezi ameliyatıABD'de 10 yaşındaki kaplana kalça protezi ameliyatı
Saffat suresinin meali ve faziletleriSaffat suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

DSÖ heyetinden, Vuhan’daki ilk pandemi hastanesine ziyaret

Vuhan’daki ilk pandemi hastanesine ziyaret

İlkokulda video konferansta pornografik içerik yayınına soruşturma

Video konferansta pornografik içerik yayınına soruşturma

Macaristan, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

Macaristan, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

ABD'de 10 yaşındaki kaplana kalça protezi ameliyatı

ABD'de 10 yaşındaki kaplana kalça protezi ameliyatı

Londra’da koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

Koronavirüsü hiçe sayan onlarca kişi kartopu savaşı yaptı

Hindistan’da fren yerine gaza basan sürücü 6 kişiyi böyle biçti

Fren yerine gaza basan sürücü 6 kişiyi böyle biçti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.