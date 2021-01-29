Covid aşısı: Macaristan, Çin şirketi Sinopharm'ın aşısını onaylayan ilk AB ülkesi oldu

Macar Ulusal İlaç ve Sağlık Merkezi, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'den sonra, Çin şirketi Sinopharm'ın Covid 19 aşısına da ruhsat verdi. Böylece Macaristan, Avrupa Birliği (AB) içinde Çin aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

AB içinde öncelik tanınan Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının tedarik edilmesi yaşanan zorluklar, dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi, birlik üyesi ülkelerde de Rusya ve Çin aşılarının yeniden değerlendirilmesine neden olmuştu.

Çin'de halen klinik testlerde Faz 3 aşamasına ulaşan dört aşı olduğu biliniyor: Anhui Zhifei Longcom, CanSino, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşıları.

Macaristan Başbakan Viktor Orban, 15 Ocak'ta Sinopharm aşısını temin etmeye çalıştıklarını söylemişti.

Geleneksel yöntemle, yani bünyeye inaktif virüs enjekte edilmesi yoluyla hastalığa karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen Sinopharm aşısının etkinlik oranının % 90 civarında olduğu açıklandı.

Ancak Çin tarafından Macaristan'a gönderilen aşı dokümantasyonu, bu aşının Çin'de şimdiye klinik testlerde kadar üst yaş sınırı 60 olan nüfus üzerinde uygulandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla 60 yaş üzerindeki insanlarda aşının ne tür bir etkisi olabileceği üzerine elde bir veri bulunmuyor.