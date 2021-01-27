Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili henüz yanıtlanmamış 4 soru

Koronavirüs aşısı birçok ülkede uygulanmaya başlansa da, aşı programının etkisi konusunda önemli bazı sorular henüz yanıtlanmış değil. Covid-19 aşısıyla ilgili 4 önemli soruyu derledik.

Covid-19 aşısıyla ilgili dünyadaki durum, en kısa zamanda normale dönmek için verilen bir "zamana karşı yarışı" andırıyor. 23 Ocak itibarıyla 60 milyondan fazla kişiye en az bir doz Covid aşısı yapılmış durumda.

Aşı kampanyasına başlayan ülkelerin sayısı artıyor. Aşı programları da hız kazanıyor. Ancak henüz yanıtı bulunmamış sorular da mevcut.

Aşının ne kadar süreyle bağışıklık koruması sağladığı, yeni varyantların aşıya dirençli olup olmayacağı gibi sorular başı çekiyor.

Tarihin en geniş kapsamlı aşı programının iki ayı geride kalırken, akılları kurcalayan dört soruyu derledik.

1. Covid bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Koronavirüse yakalandığımızda ya da aşı olduğumuzda ne kadar süreliğine bağışıklık taşıdığımız, son aylarda en çok gündeme gelen sorular arasındaydı.

Salgının birinci yılı sona ererken, orta ve uzun vadedeki bağışıklığa dair ilk araştırmalar yayımlandı.