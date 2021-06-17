Covid aşısı: Regl düzeninde değişiklik geçici bir yan etki olabilir

Covid aşısı yaptırırken ateş, baş ağrısı, aşı yapılan kolda birkaç günlük ağrı gibi yan etkiler konusunda uyarı da yapılıyor. Ancak bunlar arasında regl düzeninde değişme gibi bir etkiden söz edilmiyor.

Fakat dünyanın farklı bölgelerinden kadınlar, aşı olduktan sonra reglin erken gelmesi veya daha ağır geçmesi gibi bir yan etkiden söz etmeye başladı.

Tıp antropoloğu Dr. Kate Clancy, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Moderna aşısı olduktan sonra reglinin normalden çok daha ağır geçtiğini anlatınca, pek çok kadından benzer yan etkiler gördüğü konusunda mesajlar aldı.

Bunun üzerine eski iş arkadaşı Dr. Katharine Lee ile bu konuyu araştırmaya başladı.

Bu alanda henüz inceleme yapılmadığı için aşının bu tür değişikliklere yol açıp açmadığını bilmiyoruz. Ancak, özellikle başkalarının da benzer tecrübelerini paylaşması nedeniyle, kadınların aşı sonrası meydana gelen değişikliklere karşı daha duyarlı yaklaşıyor olması ihtimali üzerinde de duruluyor.

Londra'daki Imperial College'dan bağışıklık uzmanı Dr. Victoria Male ise menopoza girmiş veya regli durdurmak için hormon alan bazı kadınların aşı sonrası kanamadan söz ettiğini belirtiyor. Bu nedenle aşının fiziksel bir tepkiye yol açabileceği ihtimali üzerinde duruyor.