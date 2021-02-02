HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid aşısı: Rus aşısı Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 91,6

Covid aşısı: Rus aşısı Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 91,6

02.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid aşısı: Rus aşısı Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 91,6

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı. Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in şiddetli hastalık ve Covid-19'dan ölümleri tamamen önlediği belirtildi.

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı.

Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in şiddetli hastalık ve Covid-19'dan ölümleri tamamen önlediği belirtildi.

Aşının son faz sonuçları açıklanmadan kullanımına başlanması tartışma yaratmıştı.

Ancak bilim insanları şimdi yayımlanan sonuçların açık olduğunu ve aşının bilimsel ilkelerinin ortaya konduğunu söylüyor.

Diğer aşılarla aynı kategoride

Uzmanlar, bu sonuçlarla Sputnik V'nin, etkinliği kanıtlanmış BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen ve Oxford/AstraZeneca'yla aynı kategoriye dahil olduğunu söylüyor.

Sputnik V, İngiltere'de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ile Belçika'da geliştirilen Janssen aşısıyla aynı prensipte geliştirildi.

Bu yöntemde koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşımak için zayıflatılmış, grip virüsüne benzer bir virüs kullanılıyor.

Vücut virüsün genetik kodunun bir bölüne maruz bırakılıyor. Bu, vücudun tehditleri tanımasını ve hastalıkla savaşmayı öğrenmesini sağlıyor.

Aşıdan sonra vücut koronavirüsle savaşması için tasarlanmış antikorlar üretmeye başlıyor.

Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesi anlamına geliyor.

Farklı ikinci doz

Ancak diğer aşıların aksine Sputnik V'in 21 gün arayla yapılan iki dozunda birbirlerinden hafif şekilde farklı olan iki versiyon kullanılıyor.

İki doz da farklı vektörlerle koronavirüsün dikensi proteinini hedef alıyor.

Uzmanlar aynı versiyonun iki kez kullanılması yerine, iki değişik formülle bağışıklık sisteminin daha da güçlendirilmesinin amaçlandığını söylüyor.

Bu arada denemeler sırasında gönüllüler arasında hiçbir ciddi reaksiyon görülmediği açıklandı. Aşı yapılan grupta ağır hastalık ve ölüm de görülmedi.

Sputnik V aşısı halihazırda Rusya'nın yanı sıra Arjantin, Filistin, Venezuela, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da da kullanılıyor.

Lancet'ta sonuçlarla birlikte yayımlanan bir yorumda Prof. Ian Jones ve Polly Roy, "Sputnik V aşısı aceleye getirildiği ve şeffaflık içermediği için eleştirildi. Ama sonuçlar artık açık. Bu da Covid-19'la mücadeleye yeni bir aşının daha katılabileceği anlamına geliyor" dedi.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Buz kaplı denizde yaşam mücadelesi! Hayatta kalmak için bakın ne yaptıBuz kaplı denizde yaşam mücadelesi! Hayatta kalmak için bakın ne yaptı
82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

'Ponçik'lerin tüm iğrençlikleri ortaya çıktı

'Ponçik'lerin tüm iğrençlikleri ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Finlandiya'da buz kaplı denizde mahsur kalan kişi böyle kurtuldu

Buz kaplı denizde yaşam mücadelesi! Hayatta kalmak için bakın ne yaptı

Sputnik V aşısının etkinlik oranı yüzde 91.6 olarak açıklandı

Sputnik V aşısının etkinlik oranı açıklandı

Kovid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

İngiltere'den korkutan açıklama: Yeniden mutasyona uğradı

‘QAnon' destekçisi, Trump aleyhinde ifade verecek

Hedefinde Trump var: İhanete uğradık

'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

Kazandığı ödülü paylaştı

Myanmar'daki darbenin ilk anlarını spor yaptığı sırada görüntüledi

Ülkedeki darbeyi farkında olmadan böyle görüntüledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.