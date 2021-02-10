Covid aşısı: Sırbistan, Avrupa'da aşı kampanyasındaki başarısıyla dikkat çekiyor

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avrupa'da Pfizer-BioNTech aşısı yapılan ilk lider oldu. Ülkede İçişleri Bakanına Rusya'nın Sputnik V, Sağlık Bakanına ise Çin'in CoronaVac aşısı yapıldı. Aşı olan bakanlar, gülerek poz verdi.

Tüm bunlar Sırbistan nüfusunu aşıya karşı özendirmek için izlenen bir yoldu. Ancak bu strateji aynı zamanda Sırbistan'ı Avrupa ülkeleri ile aşı yarışında öne geçirmeyi başardı. Aşı alımında da, çok yönlü bir yaklaşımı da ortaya koydu.

Sırbistan halen dünyada nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülkeler klasmanında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere'nin ardından ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin önünde beşinci sırada. 9 Şubat itibarıyla Sırbistan'da her 100 kişiden sekizine aşı yapıldı.

BBC'ye konuşan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Aşı isterse AB'den, isterse ABD'den, isterse de Çin'den gelsin, güvenli olduğu sürece menşeini umursamadan mümkün olduğunca kısa sürede satın alıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bizim için aşı, jeopolitik bir mesele değil. Tamamen sağlıkla ilgili bir mesele."