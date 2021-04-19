Covid aşısı: Türkiye'de aşı sırası kime, ne zaman gelecek; durum sorgulaması nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye getirilen Pfizer-BioNTec aşısı için, "Sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" demişti.

Aşılama kampanyasında Nisan ayından itibaren Pfizer-BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşı da kullanılmaya başlanmıştı.

Koca, sabah saatlerinde Twitter'daki mesajında, "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan Pazartesi yaptığı açıklamada, "Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.

Ramazan ayında randevularda düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, aşı randevularında kapasitenin az bir kısmının dolu olduğunu duyurdu.

Koca, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" demişti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1382733374469648392?s=20

Sağlık Bakanlığı'nın Covid verilerine ilişkin bilgilendirme yaptığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, toplam yapılan aşı sayısı ise 20 milyon 160 bini aştı. Birinci doz aşıyı olanların sayısı 12 milyon 327 bini, ikinci doz aşının da uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 833 bini geçti.

25 Ocak'tan itibaren Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasını il bazında paylaşmaya başlamıştı.

Hangi gruplara, ne zaman aşı yapılacak?

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.