Covid aşısı: Türkiye'de aşı sırası kime, ne zaman gelecek; durum sorgulaması nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında sıranın 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlara geleceğini duyurdu. Şu anda 55 yaşından büyükler aşı oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. 30 milyon BioNTech aşısının ilk bölümünün bugün Türkiye'ye geldiğini duyuran Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşının da Türkiye'ye ulaşacağını" söyledi: "1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlanacak. Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İnsan deneylerinin son safhası olan Faz-3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Bu yaz ülkemizin salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağı açıktır." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Koca'dan hemen önce yaptığı açıklamada "Haziran ayıyla birlikte yoğun aşılama kampanyasıyla normalleşmeye geçileceğini" duyurmuştu.

Türkiye, 17 Mayıs'a kadar süren ve "tam kapanma" adı verilen önlemleri kısmen hafifletmişti. Kademeli normalleşme 1 Haziran'da sona erecek. 1 Haziran sonrası salgının yayılma hızına göre yeni sürece geçileceği açıklanmıştı. Aşılama kampanyasında Nisan ayından itibaren Pfizer-BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşı da kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye'de 2 Nisan'a kadar Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısı kullanılıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye getirilen Pfizer-BioNTec aşısı için, "Sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" demişti. Aşı sayısı 28 milyonu aştı Sağlık Bakanlığı'nın Covid verilerine ilişkin bilgilendirme yaptığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, 26 Mayıs itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı ise 28 milyon 392 bini aştı. Birinci doz aşıyı olanların sayısı 16 milyon 251 bini, ikinci doz aşının da uygulandığı kişi sayısı 12 milyon 140 bini geçti. 25 Ocak'tan itibaren Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasını il bazında paylaşmaya başlamıştı.