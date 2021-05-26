Covid aşısı: Türkiye'de aşı sırası kime, ne zaman gelecek; durum sorgulaması nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında sıranın 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlara geleceğini duyurdu.
Şu anda 55 yaşından büyükler aşı oluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
30 milyon BioNTech aşısının ilk bölümünün bugün Türkiye'ye geldiğini duyuran Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşının da Türkiye'ye ulaşacağını" söyledi:
"1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlanacak. Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İnsan deneylerinin son safhası olan Faz-3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Bu yaz ülkemizin salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağı açıktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Koca'dan hemen önce yaptığı açıklamada "Haziran ayıyla birlikte yoğun aşılama kampanyasıyla normalleşmeye geçileceğini" duyurmuştu.
Türkiye, 17 Mayıs'a kadar süren ve "tam kapanma" adı verilen önlemleri kısmen hafifletmişti. Kademeli normalleşme 1 Haziran'da sona erecek. 1 Haziran sonrası salgının yayılma hızına göre yeni sürece geçileceği açıklanmıştı.
Aşılama kampanyasında Nisan ayından itibaren Pfizer-BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşı da kullanılmaya başlanmıştı.
Türkiye'de 2 Nisan'a kadar Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısı kullanılıyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye getirilen Pfizer-BioNTec aşısı için, "Sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" demişti.
Aşı sayısı 28 milyonu aştı
Sağlık Bakanlığı'nın Covid verilerine ilişkin bilgilendirme yaptığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, 26 Mayıs itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı ise 28 milyon 392 bini aştı.
Birinci doz aşıyı olanların sayısı 16 milyon 251 bini, ikinci doz aşının da uygulandığı kişi sayısı 12 milyon 140 bini geçti.
25 Ocak'tan itibaren Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasını il bazında paylaşmaya başlamıştı.
1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.
2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireyler aşılanıyor.
Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.
3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.
4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.
Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.
Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.
MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor.
Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.
Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.
Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı "aşı uygulama rehberi" yayımladı ve aşı uygulamasının bazı detaylarını paylaştı.
Rehberde yer alan bilgiler şöyle:
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yaklaşımlar ise şöyle sıralanıyor:
Aşı uygulanan kol yüksekte olacak şekilde pozisyon vermek ve soğuk uygulama yapmak gerekiyor. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalı.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
İstirahat etmek ve yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor.
İstirahat etmek, yeterli sıvı almak gerekiyor ve parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
İstirahat etmek, yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Beslenme ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmak tavsiye ediliyor.
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