Covid aşısı: Türkiye'de kime, ne zaman sıra gelecek; durum sorgulaması nasıl yapılıyor?

Türkiye genelinde 12 Şubat'tan itibaren 65 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından 10 milyon seviyesinin aşılmasına ilişkin bir açıklama yaptım ve "Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim." dedi.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle birlikte, uygulanan toplam aşı sayısı 10 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid verilerine ilişkin bilgilendirme yaptığı " https://covid19asi.saglik.gov.tr " adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, 7 milyon 570 bin 595 kişi birinci doz aşıyı oldu.

Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği inaktif CoronaVac aşısını kullanan Türkiye'de, Covid salgınıyla mücadele amacıyla yürütülen aşılama programı kapsamında yapılan birinci ve ikinci doz aşıların sayısı 10 milyonu geçti.

3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

Ocak ayında ise toplam 10 milyon dozluk aşı sevkiyatı yapıldı.

İlk CoronaVac aşıları 3 milyon doz halinde 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye ulaşmış ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı.

4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.

Adım adım aşı randevusu

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.

Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.

Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.

MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor.

Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.