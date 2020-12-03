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Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak

03.12.2020 00:01 | Son Güncelleme:
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Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak

Covid-19 aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aşı için sözleşme imzalandığını ve 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Aşılamanın dört aşamada yapılacağı, ilk aşamada sağlık çalışanlrı ile 65 yaş üstü vatandaşların aşılanacağı belirtildi.

Covid-19 aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aşı için sözleşme imzalandığını ve 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Aşılamanın dört aşamada yapılacağı da açıklamada yer aldı:

"Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."

https://youtu.be/YgzdWATzVic

"Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'la ilgili tartışmalara da isim vermeden değinildi:

"Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu nedenle, aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenliliği ile etkililiği belirleyecektir."

Aşı grafiği

Aşı dağıtım planlamasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından dikkat çekilen şekilde "maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının adil, şeffaf ve kanıta dayalı dağıtılmasına" dikkat edileceği ve aşılamanın dört aşamada yapılacağı da belirtiliyor:

  • İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.
  • İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.
  • Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsıyor.
  • Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

https://youtu.be/Al5OE6mN7z4

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