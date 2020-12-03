Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak

Covid-19 aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aşı için sözleşme imzalandığını ve 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Aşılamanın dört aşamada yapılacağı da açıklamada yer aldı:

"Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."

https://youtu.be/YgzdWATzVic

"Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'la ilgili tartışmalara da isim vermeden değinildi: