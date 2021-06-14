Türkiye'de aşılama süreci son zamanlarda oldukça hız kazandı. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bütün memur ve işçi için yarın (15 Haziran) yeni bir günün başladığını söyleyerek milyonlarca SGK'lı çalışanın yarın ilk işinin aşı randevusu almak olduğunu belirtti. Türkiye'de an itibarıyla (14 Haziran 23.15) toplam yapılan aşı sayısı 34 milyon 615 bin 898'e ulaştı. Aşı olacak vatandaşlar, aşıdan sonra dikkat edilmesi gereken durumları araştırmaya koyuldu. "Covid aşısından sonra duş alınır mı?" , "Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?" sorularının yanıtı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

COVİD AŞISINDAN SONRA DUŞ ALINIR MI? KORONA AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.