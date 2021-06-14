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Covid aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?

14.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca, milyonlarca SGK'lı vatandasın yarından itibaren aşı randevusu almasını tavsiye etti. Aşılama sürecinin hız kazandığı bu dönemlerde "Aşı sonrasında banyo yapılmalı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Covid aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı? İşte ayrıntılar...

Covid aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?

Türkiye'de aşılama süreci son zamanlarda oldukça hız kazandı. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bütün memur ve işçi için yarın (15 Haziran) yeni bir günün başladığını söyleyerek milyonlarca SGK'lı çalışanın yarın ilk işinin aşı randevusu almak olduğunu belirtti. Türkiye'de an itibarıyla (14 Haziran 23.15) toplam yapılan aşı sayısı 34 milyon 615 bin 898'e ulaştı. Aşı olacak vatandaşlar, aşıdan sonra dikkat edilmesi gereken durumları araştırmaya koyuldu. "Covid aşısından sonra duş alınır mı?" , "Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?" sorularının yanıtı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

COVİD AŞISINDAN SONRA DUŞ ALINIR MI? KORONA AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.

Covid aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısından sonra banyo yapılır mı?

AŞIDAN SONRA BANYO YAPILABİLİR

Kişinin aşı olduktan sonra günlük hayatına devam etmesinin önemini vurgulayan uzmanlar, alının ardından duş almanın, banyo yapmanın insan sağlığı açısından herhangi bir risk yaratmadığı belirtiliyor.

Kişinin aşı vurulduktan sonra 48 saat immun sistemini sağlıklı tutması için yediklerine ve uyku düzenine dikkat etmesi gerektiği uzman isimler tarafından vurgulandı. Aşı sonrasında günlük rutine devam edilmesinin önemli olduğunun altı çiziliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda aşı olmanın yalnızca koronavirüs riskine karşı bir önlem olduğu, kişinin maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına aşı vurulduktan sonra da kesinlikle dikkat etmeye devam etmesi gerektiği söyleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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