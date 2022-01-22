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Covid aşısının vücudumuzda yarattığı etki gözler önüne serildi

22.01.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li bir doktor Covid-19 aşısının vücudu korumada yarattığı farkı gösteren dikkat çekici röntgenleri yayınladı. Covid-19 aşısı olan ve olmayan iki kişinin göğüs röntgenini çeken doktor, aşı olmamış kişinin akciğerinde virüsten kaynaklı hasarı gözler önüne serdi.

ABD’de Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan Dr. Ömer Awan, yaptığı çalışmayla, Covid aşısı olmuş ve olmamış kişiler arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Doktor, Covid geçiren aşılı ve aşısız hastalarda virüsün vücuda etkisini görmek için hastaların göğüs röntgenini çekti.

Aşılı hastanın röntgen sonucu
> Aşılı hastanın röntgen sonucu

Dr. Ömer Awan WCVB'ye verdiği demeçte, "Covid-19 testi pozitif çıkan ve aşıları tam olarak yapılmış hastalarda gördüğümüz göğüs röntgenlerinde dramatik bir fark var" dedi. Dr Awan, aşılı ve aşısız iki Covid hastasının tomografi görüntülerini ve akciğerde bıraktığı hasarı gösterdi:

"Aşısını olmuş olan hastanın akciğer röntgeninde çoğunlukla siyah bölge var. Bu iyi bir şey, siyah havayı gösteriyor. Covid-19'un bıraktığı enfeksiyon aşı olmamış hastada bariz bir şekilde görülüyor."

Aşısız hastanın röntgen sonucu
> Aşısız hastanın röntgen sonucu

Doktor aynı zamanda aşılı kişinin semptomlarının aşısız bir kişiye göre daha hafif olduğunu söyledi.

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Awan, "Çoğu zaman, aşılanmamış olanlar tam anlamıyla nefes darlığı çekerler. Oksijen tedavisi gerekebilir." dedi.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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