Covid: Avustralya'da Covid'e karşı kan sulandırıcı burun spreyi deneniyor

Avustralyalı bilim insanları, buruna spreyle kan sulandırıcı ilaç sıkmanın Covid'e karşı korunma sağlayıp sağlamayacağını araştırıyor.

Burun spreyinde heparin adında ucuz bir ilaç bulunuyor.

Araştırmacılar, spreyin hem erken bir tedavi yöntemi olmasını, hem de bir maske işlevi görerek virüsün yayılmasını önlemesini umuyor.

Araştırmaya başkanlık eden Profesör Don Campbell, BBC'ye, spreyin kalabalık olan her yerde kullanılabileceğini söyledi.

Campbell, "Benim gibi Covid'den korkanlar için, alışverişe ya da maça giderken bir sprey sıkma fikri, endişeleri hafifletebilecek bir şey" diyor.

Burun spreyinin denemeleri 2022'nin ortalarına kadar sürecek. Etkili olursa, aşı ve diğer önlemlerle birlikte Covid'e karşı mücadelede yerini alacak.

Covid'e karşı burun spreyi kullanılması yeni bir fikir değil, ancak ilk kez bu denemelerde kolayca bulunan bir ilaç olan heparin kullanılıyor.

Genelde pıhtılaşmaya karşı kullanılan heparin, içe çekildiği zaman kana karışmak yerine burnun içinde kalıyor. Böylece virüsün, insan hücrelerine bulaşmak yerine ilaca takılması amaçlanıyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yönetim, Şubat ayından itibaren Covid hastalarının bulunduğu 400 evde insanlar üzerinde deneme yapılması için yaklaşık 3 milyon dolar kaynak ayırdı.

Ev sakinleri günde üç kez iki doz sprey kullanarak, hastalığın evdeki diğer kişilere bulaşmasını önlemeye yardımcı olup olmadığını görecekler. Etkili olursa, daha geniş sosyal ortamlarda da kullanılmaya başlayacak.

Araştırmayı Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi, Melbourne'daki Northern Health sağlık kurumu, Peter Doherty Enstitüsü ve İngiliz Uluslar Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu CSIRO yürütüyor.

Oxford Üniversitesi'nin solunum yollarıyla ilgili deneme yapan grubuyla da bağlantıları var.

Araştırma ekibinden Profesör Michelle McIntosh, "Heparinin en iyi yönlerinden biri, başka bir amaç için onaylanmış bir ürün olarak zaten piyasada bulunan bir ilaç olması. Buzdolabında tutulması gerekmiyor ve plastik ilaç şişelerinde saklanabiliyor, bu nedenle yaygın ve etkili bir şekilde dağıtılabilir" dedi.

Profesör Campbell da, "Aynı zamanda insanların anladığı kullanışlı bir şekli var" diyor, "Bir sprey alın, burnunuza sıkın demek yeterli."

Kendisi de spreyi kullanan Profesör Campbell, şimdiye kadar bir yan etki görmediğini söyledi.

"20 aydır kullanıyorum, ne burnum düştü, ne de kan kaybından öldüm" diyen Campbell, "İşe yarayacağından eminiz" diye konuşuyor.

