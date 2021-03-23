Covid: Başbakan Johnson, İngiltere’de kısıtlamaların baharda sona ereceğini söylemek için 'çok erken' dedi

Eğitim Bakanı Gavin Williamson ise okulların, Nisan ayı başındaki Paskalya tatili öncesinde tümüyle açılmasını "ümit ettiğini" belirtirken, başbakanlık bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 1290, vaka sayısı ise 37 bin 892 oldu. Toplam can kaybı 94 bini, vaka sayısı ise 3,5 milyonu aştı.

Resmi verilere göre İngiltere'de geçen hafta iki milyona yakın kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Aralık'ta başlayan aşılama çalışmalarında bugüne dek toplam beş milyona yakın kişiye de aşının ilk dozu uygulanmış oldu.

Öncelikli grupları oluşturan sağlık çalışanları, bakımevi sakinleri ve personeli ile 70 yaş üzerindeki yaşlıların aşılanma işleminin Şubat ayı ortasında bitirileceğini hatırlatan Johnson, "o zaman ne durumda olduğumuzu değerlendireceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Aralık ayında ugyulamaya konan sıkılaştırılmış kısıtlamalara ilkbaharda son verileceğini söylemek için 'çok erken' olduğunu ifade etti.

Enfeksiyon oranı 'artmış olabilir'

İngiltere'de koronavirüsün yayılma hızını inceleyen bilim insanları, yeniden önlemlerin artırılması ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından enfeksiyon oranının artmış olabileceğini açıkladı.

Imperial College London'dan bilim insanlarının araştırmalarında elde ettikleri ilk bulgulara göre, 6-15 Ocak döneminde enfeksiyon oranı, Aralık ayı başına kıyasla yüzde 50 daha fazlaydı.

143 bin kişiye yapılan PCR testi sonuçlarına göre Aralık'ta virüs taşıyan kişilerin nüfusa oranı yüzde 0,91'ken, Ocak başında bu oran yüzde 1,58'e çıktı.

Yetkililer ise araştırmanın, sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisini henüz tam anlamıyla yansıtmadığını söylüyor.

Verilerin tamamı birkaç hafta içinde açıklanacak.

İngiltere'de hükümetin açıkladığı günlük koronavirüs verileri, Ocak'ın ikinci haftasından sonra vaka sayılarının azaldığını gösteriyor.

Araştırmacılar bunun Noel ve yılbaşı döneminde insanların daha fazla seyahat etmesi ve daha fazla kişiyi görmesinden kaynaklanıyor olabileceği belirtiyor.

'Böyle devam ederse daha sert önlemler gerek'

BBC Bilim Muhabiri Pallab Ghosh, hükümetin verilerinin pek çok kişiyi yakında önlemlerin azaltılabileceği yönünde umutlandırdığını fakat Imperial College verilerinin bununla uyuşmaması durumunda bu umudun azalabileceğini aktarıyor.