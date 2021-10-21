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Covid: Belçika Sağlık Bakanı halkı '4. dalga başladı ve çok ağır geçecek' diyerek uyardı

21.10.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Frank Vandenbroucke, son günlerde hızla artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Covid'de "4. dalganın resmen başladığını" söyledi. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının keskin şekilde artacağını vurgulayan Vandenbroucke'ye göre bu süreç oldukça ağır geçecek.

Covid: Belçika Sağlık Bakanı halkı '4. dalga başladı ve çok ağır geçecek' diyerek uyardı

Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Frank Vandenbroucke, son günlerde hızla artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Covid'de "4. dalganın resmen başladığını" söyledi.

Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının keskin şekilde artacağını vurgulayan Vandenbroucke'ye göre bu süreç oldukça ağır geçecek.

Enfeksiyon ve hastaneye başvuru sayılarının da keskin şekilde artacağını vurgulayan Vandenbroucke, "Maalesef bu büyük bir dalga olacak" dedi.

Panik yapmak yerine 4. dalga ile mücadele için hazırlanma çağrısı yapan Vandenbroucke, eldeki tüm olanaklarla koronavirüse karşı savaşacaklarını vurguladı.

Vandenbroucke, bu kapsamda sağlık personeli veya risk grubunda olan 65 yaş üstü kişiler için üçüncü doz aşı uygulamasını gündemde olduğunu söyledi.

Belçikalı bakan ülkede tüm sağlık çalışanlarına da zorunlu aşı uygulaması getirileceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yaz sağlıkta çalışan ve aşılanmamış insanların olacağını hayal bile edemiyorum" dedi.

Belçika hükümeti, yeni önlemlere ilişkin yasa tasarısını önümüzdeki günlerde parlamentoya sunacak. Düzenlemeye göre, aşı olmayı reddedenler, sağlık sektöründe çalışamayacak.

Belçika, Avrupa'da nüfusa oranla en fazla Covid ölümü görülen ülkelerden

Avrupa'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden olan Belçika'da, vaka sayılarının önemli ölçüde azalması nedeniyle Eylül ayından itibaren önlemler gevşetilmişti.

Ancak son günlerde vaka sayıları yeniden artmaya başladı ve rakamlar son 3 ayın en yüksek noktasına ulaştı.

Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Frank Vandenbroucke, zorunlu olmasa da, kapalı alanlarda ağız maskesi kullanılmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Başta başkent Brüksel olmak üzere, ülkenin birçok yerinde çok sayıda kişinin hala aşı olmadığına işaret eden Vandenbroucke, bunun toplumdaki riski arttırdığını vurguladı.

Vandenbroucke,, sınıftaki 2 çocuğun testlerinin pozitif çıkması halinde bütün sınıfın ev karantinasına gönderilmesi uygulamasının devam edeceğini söyledi.

Belçikalı uzmanlar, özellikle son günlerde İngiltere'de ortaya çıkan ve Delta Plus varyantı nedeniyle endişeli.

Şu ana kadar Antwerpen (Anvers) bölgesinde 18 kişide rastlanan Delta Plus varyantı, şu ana kadarki en bulaşıcı tür.

Delta Plus'ın, normal Delta varyantına göre en az yüzde 15 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Belçika'da günlük vaka sayıları halen 6 bin 500 civarında.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs vaka sayısı 1,3 milyondan fazla. Yaklaşık 26 bin kişi ise Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

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