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Covid: Belçika vakalardaki artış nedeniyle önlemleri yeniden sıkılaştırıyor, seyahatlere negatif test zorunluluğu getiriliyor

19.12.2020 00:33 | Son Güncelleme:
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Covid: Belçika vakalardaki artış nedeniyle önlemleri yeniden sıkılaştırıyor, seyahatlere negatif test zorunluluğu getiriliyor

Belçika hükümeti, son günlerde koronavirüs enfeksiyonlarının yeniden artması üzerine Noel döneminde önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Belçika hükümeti, son günlerde koronavirüs enfeksiyonlarının yeniden artması üzerine Noel döneminde önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Federal hükümetin kararı uyarınca, 25 Aralık'tan itibaren sınır kontrolleri yeniden başlatılacak. Belçika'ya seyahat edenlerden, son 48 saatte alınmış negatif test sonucu istenecek. Belçika'da kayak yapmak da yasaklanacak.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, ülkesinin üçüncü bir koronavirüs dalgasının başlangıcında olduğunu belirterek, bunun ancak katı önlemlerle engellenebileceğini söyledi.

De Croo, bu nedenle Noel öncesi koronavirüs önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Belçika, 3 Aralık'ta mağazaların yeniden açılmasına izin vermişti. Ancak komşu ülke Hollanda'da Salı gününden itibaren mağazaların kapatılması nedeniyle hükümet, Noel öncesi bu ülkeden alışveriş için çok sayıda kişinin Belçika'ya geçebileceğinden endişe ediyordu.

Seyahat kısıtlamaları getirildi

Bu yüzden yeni önlemler kapsamında seyahat kısıtlamaları getirildi. Belçika, Noel öncesi sınırı kontrollerine yeniden başlayacak. Ülkeye seyahat eden kişilerden, son 48 saat içinde alınmış negatif test sonucu istenecek. Bunu göstermeyen kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Riskli bölgelerden dönen Belçika vatandaşları da 7 gün boyunca zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Yurtdışındaki kayak merkezlerinin kapanması nedeniyle Belçika Ardenleri'nde kayak yapmak isteyenlere de izin verilmeyecek. Önlemler kapsamında Belçika'da kayak yapmak yasaklanacak.

Noel ve yılbaşında her aile dışarıdan en az bir kişiyle görüşüp kucaklaşabilecek. Bekarlar ise, en fazla 4 kişiyle bir araya gelebilecek.

Bir süreden beri uygulanan 22.00 - 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma çıkma yasakları devam edecek.

Şu ana kadar 618 bin kişinin koronavirüse yakalandığı saptanan Belçika'da, salgın nedeniyle toplam 18 bin 371 kişi hayatını kaybetti.

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