Covid: Belçika'da kültür-sanat sektörü hükümetin koronavirüs önlemlerine karşı dava açtı

Hükümetin, kültür sektörünü, "zorunlu olmayan faaliyetler" arasında görmeye devam ettiğini kaydeden davacı kuruluşlar, yargı kararıyla yeniden etkinliklere başlamak için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Sektör temsilcilerinin hükümetle yaptığı toplantılarda, kapalı alanlarda 100, açık alanlarda da 200 kişiyle kültürel etkinliklerin yeniden başlatılması öngörülmüştü.

Daha önce hükümetle yaptıkları toplantılarda, 8 Mayıs'tan itibaren kademeli ve sorumlu bir şekilde yeniden kültürel faaliyetlere başlama konusunda uygulanabilir bir çözüm üzerinde anlaştıklarını belirten kuruluşlar, buna rağmen önerilerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Fransızca konuşan Valon ve Hollandaca konuşan Flaman bölgeleri ile Brüksel'de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 40 kuruluş, sektörleri için uygulanan önlemlerin orantısız olduğunu savunuyor.

Belçika'da kültür-sanat sektörü, daha fazla gecikmeden açık ve kapalı alanlarda yeniden etkinliklere başlayabilmek amacıyla, hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemlerine karşı dava açtı.

Çok sayıda araştırmanın, koronavirüsün kültürel etkinlikler sırasında bulaşma riskinin oldukça düşük olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden kuruluşlara göre; hareketsiz oturan, yemek yemeyen ve sosyal mesafeyi koruyan seyirciler, vaka artışına neden olmuyor.

Hükümetin aldığı kararların sağlıkla değil, siyasi seçimlerle ilgili olduğunu savunan kuruluşlar, "Bunun çok fazla sosyal, ekonomik ve demokratik sonuçları var. Yeter artık. Bu kararları kabul edemeyiz" dedi.

Belçika'da yarından itibaren Covid önlemleri belli oranda gevşetilecek. Bu kapsamda açık alanda 50 kişiye kadar izleyici ile kültürel etkinliklere izin verilecek. Kapalı alanlarda ise etkinliklere izin verilemeyecek.

Ancak kültür-sanat sektörü, en fazla 50 izleyici kararını yetersiz buluyor. Ekonomik açıdan artık yolun sonuna yaklaştıklarını belirten kültür-sanat kuruluşları, kendileri için orta ve uzun vadede çok az seçenek sunulduğunu vurguladı.

Faaliyetlerine izin verilen diğer sektörlerde enfeksiyon bulaşma riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen kültür-sanat kuruluşları, "Zorunlu sektörler ile zaruri olmayan sektörler arasındaki tek fark, midemiz" yorumunu yaptı.