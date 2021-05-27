Covid: Biden ABD istihbaratından koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni rapor istedi, Çin tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat servislerinden, koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni bir rapor hazırlamalarını ve bu raporu kendisine 90 gün içinde iletmelerini istedi. Biden, koronavirüsün kökeninin Çin'deki bir laboratuvar olduğu teorisinin de araştırılmasını talep etti. Çin ise Biden'a sert tepki gösterdi ve Amerikan yönetimini, dikkatleri "ABD'nin pandemiyle mücadeledeki zayıf sicilinden uzaklaştırmak için komplo teorileri yaymakla" suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Irak'ın kitle imha silahları hakkında dünyayı yanıltan istihbarat kurumlarının şu anda koronavirüsün araştırılması için kullanıldığını vurguladı. Çin'in ABD Büyükelçiliği ise koronavirüsün kökeninin araştırılmasının "siyasi hesaplarla yapılmaması" gerektiği uyarısı yaptı. Biden: ABD ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Joe Biden, göreve geldiğinde koronavirüsün kökeni hakkında bir rapor istedi. Bu raporun kendisine iletilmesinin ardından da "ek bir rapor" talebinde bulundu. Biden, Amerikan istihbarat servislerinin, virüsün bir laborutuvar kazasından mı kaynaklandığı ya da enfekte bir hayvandan mı insanlara geçtiği konusunda fikir ayrılığı yaşadığını vurguladı.

Biden ayrıca ABD'nin "dünya genelinde kendisi gibi düşünen ortaklarıyla, Çin'e tam, şeffaf ve kanıtlara dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılması ve ilgili tüm veri ve kanıtlara erişim sağlaması yönünde baskı yapılması için birlikte çalışmaya devam edeceğini" vurguladı. Pekin yönetimi ise daha önce koronavirüsün kökeninin ABD'deki bir laboratuvar olabileceğini savunmuştu. Koronavirüs ilk olarak 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı. Resmi verilere göre dünyada 168 milyondan fazla teyitli vaka görüldü ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu en az 3,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Çin yetkilileri ilk vakaların Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından çıktığını söylemiş ve bilim insanları bu nedenle virüsün ilk olarak hayvanlardan insanlara bulaştığı teorisini geliştirmişlerdi. Ancak son dönemde Amerikan basınında yer alan haberlerde, virüsün kökeninin bir olasılıkla kaza meydana gelen Çin'deki bir laboratuvar olduğu teorisini destekleyen kanıtların arttığı belirtiliyordu.