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Covid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

02.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Covid: Bilim insanları, İngiltere’deki koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı.

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı.

Bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı.

Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliği etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

Covid-19'dan ölenlerin sayısının 106 bini geçtiği İngiltere'de son dönemde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çabalar hız kazandı.

Virüsün Güney Afrika varyantı için açıl test programı başlatılırken yeni seyahat yasakları devreye kondu.

'Mutasyon geçirmiş varyant vakası sayısı az'

Uzmanlar, İngiltere'de E484K mutasyonun görüldüğü çok az varyant vakası olduğunu söylüyor.

Bilim insanlarına göre, bu durum bu varyantın tüm versiyonlarında mutasyon olduğu anlamına gelmiyor.

Yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil.

Tüm virüsler, çoğalırken mutasyona uğruyor.

Leicester Üniversitesi'nden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tang, "Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir 'erime potası' olur" dedi.

'Virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım ediyor'

Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor.

Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor.

Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

'Aşılar yeniden tasarlanabilir'

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.

Uzmanları sevindiren bir nokta ise varyantların birbirinden ayrışmak yerine benzer şekilde mutasyon geçirmeleri.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta, "Bu, bize (virüslerin) tercih ettikleri bazı yollar olduğunu gösteriyor. Bu yolları aşıyla kapamak için çalışabiliriz" dedi.

Koronavirüs

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