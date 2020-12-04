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Bill Gates: 2021 baharına kadar normale dönebilir!

04.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Bill Gates: 2021 baharına kadar normale dönebilir!

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgınında aşı ve tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi. NBC'ye verdiği röportajda Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgınında aşı ve geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi.

TV kanalı NBC'ye verdiği röportajda Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti.

Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurguladı.

Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin Covid-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olduğunu uman Gates, insanların salgındaki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi, maske ve mesafe uyarısını yineledi.

ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarının acil kullanımı için Aralık ayı içerisinde yetkililer bir araya gelecek.

Pfizer aşısı ise İngiltere'de acil kullanım için onayı aldı ve gelecek haftadan itibaren aşılanmanın başlaması bekleniyor.

New York Valisi Andrew Cuomo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, eyaletin 170.000 kişiyi aşılamak için 15 Aralık'a kadar yeterli doz beklediğini söyledi.

Ülkenin bulaşıcı hastalıklar konusunda önde gelen uzmanı Dr. Anthony Fauci de, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile 30 Kasım'da yaptığı röportajda, gençlerin ve sağlık açısından sorunu olmayan kişilerin de Nisan ayı itibarıyla aşılanmasının beklendiğini belirtti.

Covid-19 tedavisi üzerine çalışmalar yapan ABD kamu-özel ortaklığı Warp Speed Operation'ın tedarik üretim ve dağıtım direktörü Korgeneral Paul Ostrowski, Çarşamba günü CNBC'e verdiği röportajda aşı olmak isteyen herkesin bunu Haziran ayına kadar yapabilmesi gerektiğini söyledi.

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