Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'

Brezilya sağlık enstitüsü Fiocruz, ülkenin sağlık servisinin çökme noktasında olduğunu, hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını açıkladı.

Fiocruz'a göre, ülkedeki 27 eyaletin ikisi hariç tüm eyaletlerde Covid-19 servisleri yüzde 80 kapasiteyi aşmış durumda. Rio Grande do Sul eyaletinde ise yoğun bakımda hiç yer kalmadı.

Brezilya'da Covid kaynaklı can kaybı artmaya devam ediyor. Salı günkü verilere göre, 2841 kişi hayatını kaybetti. Daha önce 2286 ile ölüm sayısının yüksek olduğu 10 Mart tarihine kıyasla bu büyük bir artış.

'Durum aşırı kritik'

Fiocruz'dan yapılan açıklamada, "tüm ülkede durumun aşırı kritik" olduğu belirtilerek, "Araştırmacılarımızın analizleri, hastane ve sağlık hizmetlerinde Brezilya tarihinin en büyük çöküşünün yaşandığını gösteriyor" denildi.

En kalabalık eyalet olan Sao Paulo'daki sağlık yetkilileri, Salı günü en fazla sayıda can kaybı olduğunu açıkladı ve ülke çapında yeni bir kapanma çağrısı yaptı.

Bugün göreve başlayacak yeni Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, salgın başladığından bu yana göreve gelen dördüncü bakan oldu.