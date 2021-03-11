Covid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk kez bir günde 2 bini aştı

Brezilya'da koronavirüs vakaları artarken, ülkede ilk kez virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu bir günde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Brezilya, ABD'den sonra hastalık nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke. Uzmanlar hastalığın yayılma oranının daha bulaşıcı virüs varyantlarıyla arttığı uyarısında bulunuyor. Çarşamba günü eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, halen bu görevdeki Jair Bolsonaro'nun kararlarını "aptalca" diyerek eleştirmişti. Jair Bolsonaro virüs tehdidini hafife aldığı gerekçesiyle tepki çekiyor. Bolsonaro geçen hafta halka "sızlanmayı bırakmaları" çağrısı yapmıştı. Vaka sayısındaki artış nedeniyle, Brezilya'nın en büyük kentlerinin çoğunda sağlık sistemleri büyük baskı altında. Ülkenin başlıca kamu sağlığı merkezi Fiocruz, birçok kentte sağlık siteminin çökmek üzere olduğu uyarısında bulundu. Firocruz'dan doktor ve araştırmacı Margareth Dalcolmo, ülkenin "pandeminin en kötü anını" yaşadığını belirtti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Dalcolmo, "2021 çok zor bir yıl olcak" dedi.

Brezilya'da Çarşamba günü Covid-19 hastalığı sonucu 2 bin 286 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hastalıktan ölenlerin sayısı 268 bin 370'e yükseldi. Bu, Brezilya'da her 100 bin kişide 128 kişinin Covid-19'dan öldüğü anlamına geliyor. Brezilya bu alanda dünyada 11. sırada. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre en yüksek oran 100 binde 208 ölümle Çek Cumhuriyeti. Brezilya'da durum ne? Ülkede Çarşamba günü 79 bin 876 yeni vaka görüldü. Bu, şimdiye dek bir günde tespit edilen üçüncü en çok sayıda vaka. Son dönemde vaka sayılarındaki artış, P1 adı verilen ve Manaus kentinde ortaya çıktığı sanılan çok bulaşıcı bir virüs varyantına bağlanıyor. Firocruz'a göre 11 eyalet başkentindeki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 90'ın üzerinde. Bunlara Rio de Janeiro ve Sao Paulo da dahil. Başkent Brasilia'da yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğu bildirilirken, Porto Alegre ve Campo Grande'de kapasite aşıldı. Enstitü bu rakamların sağlık sistemlerinin fazla yüklenmesi ve hatta çökmesi anlamına gelebileceğini belirtti.