Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalanan bir kişinin konuşması, çevredekiler için, havadaki partiküller nedeniyle öksürmesi kadar tehlikeli olabilir.

Koronavirüs, enfekte kişinin nefesi, konuşması ya da öksürmesi gibi birçok yolla bulaşabiliyor. Bu da virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının neden kapalı alanlarda kolayca yayılabildiğini açıklıyor.

Büyük damlacıklar kısa bir mesafede yere düşerken, aerosol diye bilinen küçük damlacıklar virüsü iki metrelik mesafenin ötesine taşıyıp, havada asılı kalabiliyor.

Uzmanlar, büyük ve küçük damlacıkların oluşturduğu riski ölçmek ve bu riski azaltma yöntemleri bulmak için modellemeler oluşturdu. Çalışmaya göre, partiküller iki metrenin ötesine birkaç saniyede geçebiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Cambridge Üniversitesi sıvı mekaniği uzmanı ve çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Prof. Pedro Magalhaes de Oliveira, "Bu partiküllerin kapalı bir mekanda birikmemesi ve güvenle dışarı çıkartılması için maskelere, sosyal mesafeye ve iyi bir havalandırmaya ihtiyacınız var" dedi.