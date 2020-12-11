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  4. Covid: Çin'de kabin ekiplerine koronavirüsten korunmak için altlarına bez bağlamaları tavsiye edildi

Covid: Çin'de kabin ekiplerine koronavirüsten korunmak için altlarına bez bağlamaları tavsiye edildi

11.12.2020 08:26 | Son Güncelleme:
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Covid: Çin'de kabin ekiplerine koronavirüsten korunmak için altlarına bez bağlamaları tavsiye edildi

Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçaklarda koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için kabin ekiplerine altlarına bez bağlamalarını tavsiye etti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçaklarda koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için kabin ekiplerine altlarına bez bağlamalarını tavsiye etti.

Bu tavsiyeyle kabin memurlarının tuvalate daha az giderek koronavirüse yakalanma riskinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu önlem charter uçuşlarda ve her 1 milyon kişiye düşen vaka sayısının 500'ün üzerinde olduğu yerlere yapılan uçuşlarda görev yapan kabin ekipleri için geçerli olacak.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, 49 sayfalık yeni koronavirüs önlemler rehberini açıkladı.

Rehberde yer alan diğer önlemler arasında tıbbi maske, tek kullanımlık eldiven, koruyucu gözlük ve siperlik kullanımı da yer alıyor.

Koronavirüs

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