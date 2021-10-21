HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: Çin'de son vakalar sonrası, yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildi

Covid: Çin'de son vakalar sonrası, yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildi

21.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı sıfır tolerans politikası izleyen Çin, yeni vakaların görüldüğü kuzey eyaletlerinin bazı kentlerinde sıkı kapatma ve seyahat yasakları uygulamaya başladı.

Covid: Çin'de son vakalar sonrası, yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildi

Koronavirüsün yeniden yayılmasına engel olmaya çalışan Çin hükümeti, ülkenin kuzeyinde yüzlerce uçak ve tren seferini iptal etti.

Salgının ülkenin kuzeyindeki son vaka patlamasının izi, geçen hafta bölge içinde seyahat eden yaşlı bir çifte kadar sürüldü.

Yaşlı çiftin geçtiği başkent Pekin dahil beş eyalette onlarca vaka birden ortaya çıktı.

Çin Covid salgınına "sıfır tolerans" yaklaşımını sürdürüyor.

Bu kapsamda vaka sayısını sıfırlamak amacıyla sık sık bölgesel kapatma önlemleri ve testlerin yoğunlaştırılması yöntemlerine başvuruyor.

Son Covid vakalarının görüldüğü kentlerden Lanju'da halka çok gerekli olmadıkça bölgeden ayrılmamaları söylendi. İç Moğolistan eyaletinin Erenhot kentinde ise bölge dışına seyahat tamamen yasaklandı.

Çin'in kuzeyinde salgının görüldüğü bölgelerden üçünü en çok etkileyen kapatma önlemleri arasında okulların kapatılması da var.

Getty Images

2022 Kış Olimpiyatları öncesi önlemler artırıldı

Çin Sağlık Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre yetkililer, 20 Ekim günü itibarıyla ülke içinde bulaştığı anlaşılan 13 yeni vaka tespit etti. Böylece 16 Ekim'den bu yana görülen vaka sayısı 42'ye ulaşmış oldu.

Kapatma önlemi ilan edilen alanlar ve etkilediği nüfus, 2020 yılının ilk aylarında, nüfusu çok daha büyük ve yoğun olan Vuhan'da uygulanan sokağa çıkma yasaklarına göre çok daha küçük boyutta.

Ülkenin kuzey ve kuzey batısını etkileyen yeni vaka dalgası Pekin ve komşusu Hebei eyaletini de kapsıyor Burada, 2022 Kış Olimpiyatları öncesi hazırlıklarla birlikte virüse karşı önlemler de iyice sıkılaştırıldı.

Pekin'de Ağustos ayından bu yana ilk kez 19 Ekim günü bir vaka tespit edildi.

Hebei eyaletinde Kış Olimpiyatlarına eş ev sahipliği yapacak olan Jangicaku kentinden otomobille 6 saatlik mesafedeki Şingtay kentinde iki kişinin belirti göstermemekle birlikte Covid pozitif oldukları belirlendi. Belirti göstermeyenler Çin'de ayrı hesaplanıyor.

Geçen hafta 9 vakanın görüldüğü Kuzey batıdaki Gansu eyaletinin yönetim merkezi Lanju ile Ciquan kentlerinde ilk ve orta dereceli okullar ve yüzyüze eğitim askıya alındı.

Ciquan'da aslında şu anda tespit edilmiş vaka yok ama yetkililer sergileri ve benzer kültürel faaliyetleri de askıya almış durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
"Resmen başladı" dedi ve açıkladı: Çok ağır geçecek"Resmen başladı" dedi ve açıkladı: Çok ağır geçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.