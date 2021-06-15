Covid: Delta varyantının belirtileri 'soğuk algınlığına benziyor'

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, Delta varyantı olarak bilinen mutasyonun, daha önce Covid-19 vakalarında görülenlerden farklı belirtiler gösterebildiğini ortaya koydu.

'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

Fakat insanlar çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırabiliyor. Bu nedenle bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması isteniyor.

Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.

Fakat Profesör Spector, ekibinin formlarını dolduran binlerce Covid-19 hastasının bildirimlerine göre artık bu belirtilerin daha az görüldüğünü söylüyor:

"Mayıs ayının başından bu yana en öne çıkan belirtileri izliyorduk. Daha önceki belirtilerini aynı değiller."