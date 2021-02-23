Covid: Dijital Seyahat Kartı uygulaması 'birkaç hafta içinde' indirilebilecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dijital Covid Seyahat Kartı uygulamasının birkaç hafta içinde çıkacağını duyurdu. Dijital kartlar, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Bu kartta yolcuların Covid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak.

Kartta, testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

IATA, birçok ülkede koronavirüs salgını nedeniyle sıkı karantina ve diğer önlemlerin uygulandığı bir dönemde bu kartın uçak yolculuklarının yeniden başlayabilmesinde büyük önemi olacağını söylüyor.

Kuruluşun havalimanları ve dış ilişkilerinden sorumlu bölge direktörü Vinoop Goel, "Asıl mesele güven. Yolcular yaptırdıkları testin doğru olduğuna ve bunun onlara ülkeye girmelerini sağlayacağına güvenmeliler" dedi.

Goel, "Hükümetlerin de testlerin doğru olduğuna ve istedikleri koşulları karşıladığından emin olmaları gerekiyor" diye konuştu.

'Bazı ülkeler kağıt sertifikada ısrar ediyor'

IATA, Seyahat Kartı'nın "modüler" olarak tasarlandığını ve bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan diğer dijital çözümlerle uyumlu olacağını söylüyor.