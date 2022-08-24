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Covid döneminde başladı: Evde kürtaj uygulaması kalıcı hale getirildi

24.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid döneminde kadınların hastaneye gelerek virüs kapmaması için İngiltere ve Galler’de uygulamaya konan evde kürtaj uygulaması, kalıcı hale getirildi. Gebeliğin erken dönemde evde ilaçla sonlandırılması uygulaması pandemi döneminde başlamıştı. İngiltere ve Galler’de yaşayan ve istenmeyen gebelik yaşayan kadınlar 10 haftaya kadar gebeliği evde kendileri hapla sonlandırabilir.

Covid döneminde başladı: Evde kürtaj uygulaması kalıcı hale getirildi

Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için Covid-19 pandemisi döneminde uygulamaya konan gebeliğin evde hapla sonlandırılması İngiltere ve Galler’de kalıcı hale getirildi.

DOKTOR ONAYI GEREKİYOR

Kadınların 10 haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaj olmadan ve hastaneye gitmesi gerekmeden hapla sonlandırması artık mümkün olacak. Bunun için kadınların bir kez doktora giderek danışması yeterli olacak. Doktorun uygun görmesi durumunda, gebeliğe son vermek için gerekli olan iki hap kadınlara kendilerinin uygulaması için verilecek.

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İSKOÇYA’DA UZUN ZAMANDIR UYGULANIYORDU

Birleşik Krallık’ın bir diğer bölgesi olan İskoçya’da uygulama zaten evde yapılabiliyordu. Galler de bu kararı yılın başında vermişti ancak bu hafta yasalara girerek resmiyet kazandı.

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HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINIYOR

Yasaya göre doktorlar, kadınların kendilerine ne zaman ve hangi şartlarda danıştığını; kendilerinin nasıl yaklaştığını; kadınların hapları ne zaman ve nerede alacağını kayıt altına almak zorunda.

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10’uncu haftaya kadar yapılabilen bu uygulamada, gebeliğin devamını sağlayan hormonun üretilmesine son veren bir hap alınıyor. İlk haptan bir veya gün sonrasında alınan ikinci hapla da rahmin kasılarak hamileliğe son vermesi kolaylaştırılıyor. Bu hapın da alınmasından dört ya da altı saat sonra kanama başlıyor ve gebelik sona ermiş oluyor.

Böylece anestezi veya cerrahi operasyona gerek kalmıyor.

Kamu Sağlığı Bakanı Maggie Throup, bu uygulamayla kadınların gebeliğe son vermek için zaman ve mekâna kendilerinin karar verme özgürlüğüne sahip olacağını; aynı zamanda güvenliklerinin de sağlanmaya devam edeceğini söyledi.

HALK KARARI DESTEKLİYOR

Bu değişiklikle birlikte Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Üniversitesi de 18 yaş altındaki gebeliklerin hapla sonlandırılması sürecinde işbirliği yapacak.

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İngiltere’de hükümet, Kasım 2020 - Şubat 2021 arasında uygulamanın kalıcı olmasını isteyip istemediğine dönük halk arasında bir araştırma yapmıştı. Kadınlar, uzman görüşü ve desteği aldıkları sürece evde gebelik sonlandırmanın kalıcı hale getirilmesini desteklemişti. (BBC Türkçe)


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Anahtar Kelimeler:
doğum kontrol kürtaj
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