Covid: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Covid-19 ölümleri resmi verilerden 2-3 kat fazla olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının resmi verilerde ifade edildiğinden "2-3 kat fazla" olabileceğini söyledi.

WHO'nun veri ve analiz departmanından Samira Asma, katıldığı bir çevrimiçi basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam ölüm sayısının "en az 6-8 milyon kişi" düzeyinde olabileceğini kaydetti.

Resmi rakamlarda ise Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3,4 milyon civarında görünüyor.

Toplam ölüm sayısını analiz ederken ortalama yıllık ölüm sayılarının ne kadar aşıldığını ve ek ölümleri veri aldıklarını söyleyen WHO yetkilisi Asma, "Covid ölümleri gerçekte resmen açıklanan sayıların iki ya da üç katı fazla olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle WHO, tüm ülkeleri sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

WHO veri analisti William Msemburi ise tüm ülkelerle vaka ve ölüm sayılarının takip edilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını kaydetti. Msemburi, ülkelerin Covid testlerindeki kısıtlamalarının, vaka ve ölüm verilerine de yansıdığını hatırlattı.