Covid: Fransa 'üçüncü dalgaya karşı' Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak

Vatandaşların evlerinden 10 km mesafe içinde dışarıda egzersiz yapmasına izin verilecek. Ancak geçerli bir neden sunulmadan başka bölgelere seyahat edilemeyecek.

Yeni önlemler, zorunlu ihtiyaçlar dışındaki dükkan ve mağazaların kapatılmasını içeriyor. Ancak okullar açık kalacak.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, özellikle Paris'te durumun kaygı verici olduğunu belirterek, yoğun bakımdaki hasta sayısının 1200'e ulaştığını ve bunun Kasım ayındaki ikinci dalgada kayda geçen rakamlardan daha yüksek olduğunu söyeldi.

Başbakan Jean Castex, kısıtlamaların bu kez öncekiler kadar katı olmayacağını, egzersiz yapmak amacıyla dışarı çıkmaya izin verileceğini söyledi.

Fransa, koronavirüs vakalarının artmasıyla salgında üçüncü dalganın önlenmesi amacıyla başkent Paris'te ve 15 bölgede bir aylık sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Önlemlerin uygulanacağı 16 bölgede, evlerinden dışarı çıkanların, bunun nedenini açıkladıkları bir form doldurmaları gerekecek.

Ülke çapında akşamları uygulanan genel sokağa çıkma kısıtlaması da bir saat ileri alınarak yerel saatle 19.00'dan itibaren uygulanmaya devam edecek.

Fransa'da üçüncü dalga iddiaları, hükümete aşılamada yavaş davrandığı eleştirilerinin yöneltildiği bir dönemde gündeme geldi.

Fransa, kanda pıhtılaşma riski nedeniyle bir süre önce askıya aldığı AstraZeneca aşısını Cuma gününden itibaren yeniden uygulamaya başlayacak.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğu belirtilerek, aşının Covid'e karşı yararlarının risklerinden çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Başbakan Castex, aşının güvenli olduğunu göstermek üzere kendisinin de aşı olacağını belirtti.

Fransa'da aşının askıya alınmasının ardından yapılan bir kamuoyu yoklaması, nüfusun sadece yüzde 20'sinin aşıya güvendiğini ortaya koymuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Fransa'da toplam koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 240 bini aştı, Covid-19 nedeniyle can kaybı ise 91 bin 833'e ulaştı.