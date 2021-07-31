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Covid: Fransa'da aşı kartı uygulamasına karşı binlerce kişi protesto düzenledi

31.07.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin toplu taşıma araçları, hastaneler, kültür merkezleri, spor ve eğlence merkezleri gibi kamusal alanlara girmek için aşı kartı uygulamasına karşı çıkan 200 bin kişi birçok kentte gösteri düzenledi.

Covid: Fransa'da aşı kartı uygulamasına karşı binlerce kişi protesto düzenledi

Fransa'da artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin toplu taşıma araçları, hastaneler, kültür merkezleri, spor ve eğlence merkezleri gibi kamusal alanlara girmek için aşı kartı uygulamasına karşı çıkan 200 bin kişi birçok kentte gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te polis ve göstericiler arasında çatışma oldu, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

En az üç polis memurunun yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da paylaştığı mesajda, 10'u Paris'te olmak üzere 19 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Protestocular, bireysel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle aşı kartı uygulamasına karşı çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, üç hafta sonu devam eden gösterilere bu kez 200 bini aşkın kişinin katıldığını, bunun 14 binden fazlasının Paris'te olduğunu açıkladı.

Paris protesto

Müze, sinema, havuz gibi yerlere girmek için iki doz Covid aşısı olduğunu belgeleme veya negatif test sonucu uygulaması yürürlüğe girmişti.

Parlamento'da bu hafta oylanan yeni yasa ile sağlık çalışanları için Covid aşısı zorunluluğu getirildi.

Aşı kartı uygulaması ise restoran, bar, tren ve hastaneleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Marsilya, Lyon, Montpelier, Nantes ve Toulouse dahil birçok kentte toplanan protestocular, "Özgürlük!" ve "Sağlık pasosuna hayır!" sloganları attı.

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