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Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor

23.02.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yakın zamanda Covid-19 geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için en az 7 hafta bekletilmesi öneriliyor. Uzmanlar, ülkede baskın olan Omicron varyantı ile ilgili verileri takip ederek gerekli güncellemeleri yapmayı planlıyor.

Covid geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için 7 hafta beklemesi öneriliyor

İngiltere'de yakın zamanda Covid-19 geçirmiş kişilerin ameliyat olmak için en az 7 hafta bekletilmesi öneriliyor. Uzmanlar, baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili verileri takip ederek gerekli güncellemeleri yapmayı planlıyor.

Uzmanlar, koronavirüse yakalandıktan sonraki ilk birkaç ayın sağlık ve bağışıklık açısından daha riskli olduğunu ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sorunlar yaşanabileceği için önlem olarak böyle bir uygulama başlatıldığını belirtiyor.

Bazı acil durumlarda ameliyatların hala 7 haftadan erken yapılabileceğini söyleyen uzmanlar, ameliyat olacak hastaların tüm Covid-19 aşılarını yaptırmış olmasını öneriyor.

Cerrahi ve anestezi uzmanları tarafından önerilen ve Anestezi adlı bilim dergisinde yayımlanan bu yeni uygulamaya göre enfeksiyon geçirmiş kişilerin iyileşme sürecinin ilk 6 haftasında ameliyat olmaları komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu, semptomsuz hastalar için de geçerli.

Uzmanlar aynı zamanda Covid-19'a yakalanan kişilerin ilk 10 gün içinde başkalarına da virüsü bulaştırma ihtimali olduğu için ameliyat edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Bu yeni öneriler, Omicron varyantından önce toplanan verilere dayanıyor. Uzmanlar, Omicron varyantı ile ilgili veri toplamaya devam ediyor ve bulgulara göre kuralları gevşetmeyi ihtimaller arasında tutuyor.

Uzmanlar, birçok kişinin daha önce virüse yakalandığı ve çeşitli aşılar olduğu için bağışıklık kazanmış olmasının da iyiye işaret olduğuna dikkat çekiyor.

Anestezistler Derneği Başkanı Dr. Mike Nathanson, "Hastalar hayal kırıklığına uğradı. Sağlık uzmanları olarak bizler de güvenli olduğunu düşündüğümüz ilk anda görevimizi yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Nathanson, daha hafif olduğu düşünülen Omicron varyantı ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Omicron varyantının baskın, hastaların birçoğunun ise aşılı olduğu bu dönemde yeni verilerin ne gösterdiğini merak ediyoruz."

Cerrahi Uzmanlık Dernekleri Federasyonu Başkanı ve bu önerileri yazan uzmanlardan biri olan Prof. Duncan Summerton, ameliyat geciktirme konusunda hastalar ve doktorlar arasında "dürüst ve eksiksiz bilgi paylaşımı" olması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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