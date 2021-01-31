Covid haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini artırarak göstermeye devam ediyor.
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu bini geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 Ocak 2021 itibarıyla 2 milyon 150 bini aştı.
BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:
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