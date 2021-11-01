Covid haritası: Dünyada son durum ne, toplam vaka ve can kaybı hangi seviyede?

Koronavirüs salgını ilk kez 2019'un Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde görülmüştü.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 1 Kasım 2021 itibarıyla dünyada koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aştı. Toplam vaka sayısı ise 246 milyon 800 bini geçti.

Aşağıdaki harita, dünya genelindeki durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor.

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