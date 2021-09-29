Covid Hastalarının Kaçında Uzun Semptomlar Görülüyor?

Oxford Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 hastalarının yüzde 37’sinde, enfeksiyon geçirmelerinden üç ila altı ay sonra en az bir uzun vadeli Corona virüsü semptomu gözlendi.

Oxford Üniversitesi, Corona enfeksiyonundan iyileşen 270 bin kişinin semptomlarını incelemesinin ardından en çok görülen uzun vadeli semptomlar arasında solunum sorunları, yorgunluk, ağrı ve kaygının yer aldığını bildirdi.

Uzun vadeli semptomlar, Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerde ve kadınlarda daha çok görüldü.

Çalışmada uzun vadeli Corona virüsü semptomlarının nedenleri, şiddeti ve ne kadar sürdüğüne ise yer verilmedi.

Ancak yaşlılar daha fazla solunum sorunu ve zihinsel sıkıntı çekerken gençlerde ve kadınlarda daha çok başağrısı, karın bölgesiyle ilgili semptomlar, kaygı ve depresyon görüldüğü belirtildi.

Çalışmaya başkanlık eden Oxford Üniversitesi profesörlerinden Paul Harrison, ‘‘Hastalık geçirenleri etkileyen ve çeşitli semptomlara neden olan mekanizmaları belirlemeliyiz’’ diye konuştu.

Harrison, Corona virüsünün sağlık üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının önlenmesi ya da tedavi edilebilmesi için çalışmanın sağladığı bilgilerin önemli olduğunu vurguladı.

‘‘Aşılar uzun süren semptomlara karşı da etkili olabilir’’

Son olarak Londra’daki Kings College’da yapılan bir araştırma, Corona virüsü aşılarının sadece enfeksiyona ve ağır hastalığa karşı koruma sağlamadığını, “uzun COVID” olarak bilinen, semptomların haftalarca hatta aylarca sürebildiği vakalarda da işe yarayabileceğini göstermişti.

Araştırma, 2020 yılı Aralık ayı ve 2021 yılı Temmuz ayı arasında 1 milyon 200 bin kişiden gelen verilere dayanarak yapılmıştı. Bu kişiler arasında aşı olanların yüzde 0,2’si Corona virüsüne, bunların yüzde 5’i ise uzun COVID’e yakalanmıştı. Bu oran, aşısızlar arasındaysa yüzde 11 olarak görülmüştü.

Bu bulguların aşının çocuklara yapılması konusundaki tartışmaları da etkilemesi bekleniyor. Aralarında ABD’nin de olduğu birçok ülke şimdiden 12 yaş ve üstü çocuklar için aşılama programlarına başladı.

Son olarak Corona aşısı ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) tam onay alan Amerikan Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, 5-11 yaş çocuklar üzerinde yaptığı aşı deneyinin olumlu sonuçlarını FDA’ya sunmuştu. Pfizer/BioNTech, gelecek aylarda Corona aşısına 5-11 yaş grubu için acil kullanım onayı almak amacıyla kuruma başvurmaya hazırlanıyor.

