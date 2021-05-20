Covid: Hastalığı ağır geçirenlerde 'depresyon, demans, inme riski artıyor'

Covide yakalananlarda en yaygın görülen rahatsızlıklar anksiyete ve duygudurum bozuklukları oldu. Araştırmacılar bunun nedenini hastalığın ağır seyretmesi nedeniyle yaşanan strese bağlıyor.

İngiltere'de bilim insanları ABD'deki yarım milyon hastanın elektronik sağlık kayıtlarını inceledi ve bunların psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar geçirme ihtimaline baktı. En fazla rastlanan 14 hastalık üzerine duruldu. Bunlar arasında, beyin kanaması, inme, demans (bunama), Parkinson hastalığı, psikoz, anksiyete bozukluğu, duygudurum bozuklukları, Gullian-Barre sendromu (GBS) gibi hastalıklar vardı.

Covid'i ağır geçirip hastaneye kaldırılan, yoğun bakıma alınan kişilerde riskin daha da arttığı belirtiliyor.

Covid'e yakalanmış kişilerin üçte birinde, bu tür psikolojik veya nörolojik hastalıkların ortaya çıktığı veya yeniden nüksettiği görüldü.

Covid-19 teşhisi konmuş kişilerde altı ay sonra depresyon, demans, psikoz ve inme geçirme riskinin arttığı tespit edildi.

İnme ve demans gibi hastalıkların ise koronavirüsün biyololojik etkisi veya vücudun genel olarak enfeksiyona tepkisi ile ilişkili olabileceği hastalığı belirtiliyor.

Covid-19'un Parkinson ve GBS (grip ile bağlantılı) riskini ise artırmadığı görüldü.

Araştırmalar gözleme dayandığı için araştırmacılar bu hastalıklara Covid'in neden olup olmadığına dair kesin yargıda bulunamıyor. Normal koşullarda da bazı kişilerde altı ay içinde inme veya depresyon gibi hastalıkların gelişmesi ihtimali de söz konusu.

Fakat Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, grip ve diğer solunum yolları enfeksiyonu hastalarıyla kıyaslandığında Covid hastalarında beyni etkileyen rahatsızlıklara daha fazla rastlandığını gördü.

Ağır hastalarda risk artıyor

Covid hastalarında psikolojik ve nörolojik rahatsızlık riski, diğer solunum yolları enfeksiyonu hastalarına kıyasa yüzde 16, gribe yakalananlara kıyasla da yüzde 44 daha fazlaydı.

Covid hastalığının daha ağır seyretmesinin ise beyin ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkide bulunma riskini daha da artırdığı görüldü.