Covid: Hindistan günlük vaka sayısında ilk sırada, çaresiz hastalar karaborsada ilaç arıyor

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Akhilesh Mishra'nın ateşi yüksekti. Mishra düzenli olarak öksürüyordu. Sadece grip olduğunu düşündü. Akhilesh asıl, babası Yogendra'da benzer belirtiler kendini gösterdiğinde endişelenmeye başladı. Babasını da alıp PCR testi yaptırmak için internetten randevu almak istedi ama ancak 3 gün sonrasına randevu alabildi. Sonunda Pazar günü test yaptırma şansı bulduklarında Yogendra'nın ateşi çok yükselmişti. Doktor hastaneye yatmasını tavsiye ettiğinde, bir yatak bulmanın bu kadar zor olacağı aklına bile gelmemişti. Sadece yaşadıkları şehir olan Nodia'da değil, başkent Delhi'de de özel hastanelerin çoğu onları geri çevirdi. Aile en sonunda Delhi'de bir özel hastanede yatak bulabildi ve Yogendra iyileşmeye başladı. Akhilesh, babasını kaybedeceğini sanmıştı. "Tedavi bile görmeden ölecek sandım" diyen Akhilesh, "Hiçbir evlat bunları yaşamamalı. Herkesin tedaviye eşit erişim hakkı olmalı" diye de ekledi. Hindistan'da çok sayıda ailenin durumu aynı. Ülkenin dört bir yanından insanlar yakınlarına hastanelerde yatak bulamadığını, bazıları da hayat kurtaran ilaçlara ve oksijen tüplerine erişemediğini anlatıyor.

Bazı şehirlerde ölülerin yakıldığı krematoryumlarda bekleyen listeleri uzadıkça uzuyor. Bazı insanlar da laboratuvarlarda Covid testi yaptırabilmek için saatlerce beklediklerinden, sonuçlarınsa 48-72 saatten önce gelemediğinden şikayetçi. Noida'daki bir test laboratuvarının dışında bekleyen 35 yaşında bir adam, 3 gündür semptomları olduğunu, test sonuçları için 2-3 gün beklemek zorunda kalmasının kendisini endişelendirdiğini anlatıyor. Karaborsa ilaçlar Hindistan'da geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcıları arasında remdesivir ve tocilizumab etken maddeli ilaçları bulmak için yardım arayanların sayısı arttı. Bu iki ilacın virüse karşı etkinliği tüm dünyada tartışılıyor ancak Hindistan gibi bazı ülkelerde sadece acil durumlarda bu ilacın kullanımına resmi izin var. Ülkede doktorların reçeteyle verebildiği antiviral remdesivir ilacına talep çok fazla. Hindistan ihracatını yasaklamış olsa da, üreticiler halen talebe yetişmekte zorlanıyor. Hindistan'da geçtiğimiz üç haftada günlük Covid vaka sayısı 150 binden fazlaydı.

Ülkede remdesivir üreten yedi ilaç firmasından biri olan Hetero Pharma üretimi hızlandırmaya çalıştıklarını açıkladı. BBC, ilaç kıtlığı nedeniyle insanların karaborsaya yöneldiği bilgisine ulaştı. BBC'nin Delhi'de temas kurduğu üçten fazla kaynak, 100 mg'lık şişe başına 24 bin rüpe (320 dolar) istedi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, bu ilaçla tedavide 100 mg şişelerden 6 doz alınmasını tavsiye ederken, doktorlar bazı vakalarda 8 doza kadar gerekebildiğini söylüyor. Orta halli bir aile için bu, çok büyük bir para. Delhi'de annesi özel bir hastaneye yatırılan Atul Garg, "İlacı bulmak için çok para harcadım, yüzlerce telefon görüşmesi yapıp saatlerce kaygıyla bekledim" dedi. Kireçlenme için kullanılan tocilizumab'ın, yapılan bazı testlerde hayat kurtardığı görüldü ancak Hindistan'da ilaç neredeyse yok oldu. Hindistan Kimyacılar ve Eczacılar Derneği Genel Sekreteri Rajiv Singhal, bu ilaçları bulmak isteyenler nedeniyle telefonunun susmadığını belirtti. Kendi ailesi için bile ilaç bulamadığını söyleyen Singhal, "Karaborsaya karşı harekete geçmeye çalışsak da sistemde bazı sızdırılmalar olduğunu söylemeliyim" diye konuştu.