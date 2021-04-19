Covid: Hindistan salgınla mücadelede nerede hata yaptı?

Mart ayı başlarında Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan ülkesinin Covid-19 salgınının bitiş noktasına doğru yaklaştığını ilan etmişti.

Vardhan, Başbakan Narendra Modi'nin liderliğini de "dünyaya uluslararası işbirliği bakımından örnek" olduğunu söyleyerek alkışlamıştı. Hindistan Ocak ayından itibaren ülkesinde üretilen milyonlarca doz aşıyı başka ülkelere göndermeye başlamıştı.

Vardhan'ın aşırı iyimserliği vaka sayılarındaki keskin düşüşe dayanıyordu.

Eylül ayında 93 bin ile zirvesine ulaşan günlük vaka sayıları istikrarlı bi şekilde düşmüş ve Şubat ortalarında bu sayı günde ortalama 11 bine kadar inmişti. Son yedi güne bakıldığında günlük ölümler 100'a kadar düşmüştü. Hindistan'ın 1 milyar 400 milyona varan dev nüfusu göz önüne alındığında bunlar gerçekten çok düşük sayılardı.

Virüsü yenme çoşkusu aslında geçen yıl başlamıştı. Siyasetçiler, karar mercilerindekiler ve medyanın bir kısmı gerçekten de Hindistan'ın artık bu belayı atlattığına inanmaya başlamıştı.

Aralık ayında Merkez Bankası şiirsel bir açıklama ile ekonominin "kışın uzayan gölgelerini aralayarak güneşli bir yere doğru ilerlediğini" söylemişti.