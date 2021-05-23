Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine koronavirüsün "Hindistan varyantı" ifadelerinin tüm paylaşımlardan çıkarılması talimatı gönderdi.

Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün "Hndistan varyantı" olarak anılan varyantının B.1.617 olarak tanımlandığını ve isminin bu şekilde kullanılması gerektiğini; buna "Hindistan" adının verilmesinin yanlış olduğunu duyurdu.

Covid-19 hastalığına yol açan virüsün varyantları, coğrafi olarak ortaya çıktığı yerle anılıyor. Örneğin İngiliz varyantı, Brezilya ve Güney Afrika varyantları olarak bilinen türler de var.

Hindistan hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Daha hızlı bulaştığı belirlenen B.1.617 varyantı da Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra yeterli önlem alınmamakla suçlanıyor.

Geçen ay Hindistan hükümeti, pandemiyle mücadelesinde başarısız olduğunu ifade eden hesapların Twitter'dan kaldırılması talimatını vermiş; bunun sonucunda ifade özgürlüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.